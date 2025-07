El Granada recibe una oferta de Catar por Stoichkov

El Granada ha recibido una oferta de Catar por Stoichkov, según desveló el portal 'Fondo Segunda', y esa es la razón por la que no ... jugó el partido amistoso con el Cádiz en Chiclana. IDEAL pudo contrastar por fuentes del mercado que el Al-Wakrah que dirige Vicente Moreno estaría dispuesto a pagar 2,6 millones de euros por el gaditano, por lo que el club rojiblanco recuperaría la inversión realizada este pasado mercado de invierno con los 2,5 'kilos' que abonó al Alavés por él como pretendido recambio de rendimiento inmediato para Myrto Uzuni.

Fuentes del Granada consultadas por este diario prefirieron no hacer ningún comentario al respecto de la posible venta de Stoichkov. Tampoco acerca de unas presuntas conversaciones avanzadas por la salida de Shon Weissman con un club de Chipre, según apuntó el periodista Ángel García, que también aportó propuestas desde Grecia. Ambos futbolistas están en el escaparate, como Martin Hongla e incluso Lucas Boyé si por el argentino llegase alguna oferta próxima a los diez millones que reflejan el importe de su cláusula de rescisión.

Stoichkov jugó catorce partidos con el Granada la temporada pasada, como titular en ocho de ellos. Marcó en el primer partido en el que actuó de inicio, por la visita al Eldense, pero ya no volvió a hacerlo. Cada vez menos protagonista, acabó expulsado por una protesta ya desde el banquillo durante su quinto encuentro con los rojiblancos, frente al Zaragoza en Los Cármenes, y no aprovechó esas dos jornadas sancionado para recuperar el ritmo que le faltaba por la inactividad en el Alavés del que procedía, con varios problemas musculares. Terminó perdiendo la titularidad aún con Fran Escribá y no la recuperó con Pacheta, que ni pudo convocarlo para su debut ni le empleó más que como revulsivo en las dos citas posteriores.