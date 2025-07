El Granada da la bienvenida a José Arnáiz

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 17 de julio 2025, 20:23 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

El Granada dio la bienvenida a José Arnáiz este jueves al confirmar oficialmente su fichaje, tras varios días ya en la ciudad tal y como vino informando IDEAL. El atacante de 30 años firma por dos temporadas como hombre libre tras acabar contrato con Osasuna y después de priorizar la propuesta rojiblanca sobre la de la recién descendida UD Las Palmas pese a que esta le ofrecía un salario superior. Ya entrenó con sus nuevos compañeros.

Para anunciar el fichaje de Arnáiz, el Granada ideó un 'GranaChef' con los 'influencers' granadinos Patica y Niño Safaera en los que el nuevo atacante del equipo sometió varios platos a sus evaluaciones. En concreto, pimientos de piquillo rellenos de bacaleo y langostinos y choto con chispito como naturales de Talavera de la Reina, su tierra, a modo de entrantes; pochas con chistorra como segundo plato, en honor a su paso por Navarra; y una dulce 'sinfonía rojiblanca' como postre.

𝑁𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑓 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 🎻✨ pic.twitter.com/6WSEN7PFSu — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) July 17, 2025

Arnáiz supone el sexto fichaje del Granada en lo que va de verano, tras los del centrocampista Pedro Alemañ, el lateral derecho Pau Casadesús y el portero Ander Astralaga, el lateral izquierdo Baïla Diallo y el extremo Souleymane Faye. El 'ex' de Osasuna es el único de ellos con experiencia en el fútbol profesional español, procedente de Primera división incluso tras pasar varias temporadas por Segunda. Firma sin coste de traspaso alguno, como el resto más allá de los 600.000 euros por el 50% de los derechos de Faye al Betis, incluida la cesión de Astralaga procedente del Barcelona.

Arnáiz suma polivalencia al ataque de Pacheta, toda vez que puede adaptarse a cualquier posición ofensiva. Extremo en sus inicios, aunque sus mejores cursos en el Leganés los disputase como segundo punta, ser diestro le inclina hacia la banda izquierda en caso de echarse a un costado por su buen golpeo como principal virtud. De esta forma, acompañará al canterano Sergio Rodelas en esa posición aunque también pueda actuar junto a una referencia en un sistema con dos delanteros.

Trayectoria

Natural de Talavera de la Reina, con cuyo club debutó en Tercera división incluso, Arnáiz fue captado por el Valladolid como juvenil hasta debutar como profesional en Segunda. De ahí le fichó el Barcelona para su filial en la categoría de plata, debutando precisamente en Los Cármenes, durante una campaña en la que Ernesto Valverde le brindó algunas oportunidades con el primer equipo. En concreto, en cuatro partidos de Copa del Rey que aprovechó con tres goles -dos al Murcia y otro al Celta- para luego ganarse cinco minutos en Liga.

La euforia azulgrana le duraría poco a Arnáiz, sin embargo, por una pubalgia que le llevó a quirófano. Nada que disuadiera al Leganés de lanzarse a por su fichaje en verano al pagar cinco millones de euros en Primera pese a que no pudiera debutar hasta enero después de prácticamente once meses sin jugar. Incapaz de marcar ni asistir en todo un año, en 22 partidos en total, Osasuna pidió aun así su cesión justo antes de la pandemia con dos tantos y un pase decisivo al fin en las tres últimas jornadas que no bastaron como para que los rojillos ejecutasen una opción de compra por él.

Arnáiz viviría sus mejores días tras aquella vuelta al Leganés, ya indiscutible, con 22 goles y cinco asistencias durante las tres temporadas siguientes en Segunda división. Fue precisamente Osasuna el club que volvería a fijarse en él, aún con Jagoba Arrasate y ya libre al acabar contrato, para dos nuevas campañas. Durante la primera fue titular en diez partidos, con dos goles y dos asistencias, pero perdió buena parte de su protagonismo en la pasada con Vicente Moreno al no actuar de inicio más que en dos ocasiones pese a marcar en el torneo del KO. Ahora, y ya cumplida la treintena, espera reencontrarse con su mejor versión en Granada.