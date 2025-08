El Fortuna Düsseldorf muestra interés por Weissman

El Fortuna Düsseldorf ha mostrado interés por el fichaje de Shon Weissman, tal y como adelantó IDEAL después de que el delantero israelí se ausentase ... de la última sesión de entrenamiento del conjunto rojiblanco. Según amplió 'Bild', además, ya habría pasado el reconocimiento médico allí y el club alemán estaría dispuesto a pagar hasta 500.000 euros por él. Al futbolista le queda una única temporada del contrato que acordó durante el mercado de invierno de 2023, cuando firmó cedido por el Valladolid de Primera división hasta final de temporada con la entidad en Segunda con una opción de compra obligatoria por tres millones de euros que al ejecutarse con el ascenso le vinculó hasta 2026. La salida de Weissman liberaría una alta ficha en el límite salarial del club. Ya tuvo anteriormente propuestas de Chipre que no fructificaron.

Weissman, de 29 años, acumula 50 partidos con el Granada y seis goles en total; ninguno de ellos en Los Cármenes, pese a sus diez titularidades en el estadio del Zaidín. El delantero israelí protagonizó un debut ilusionante al marcar a los tres minutos de su estreno ya como titular por una visita al Villarreal B en el Estadio de la Cerámica, donde los rojiblancos rompieron una racha de 25 partidos sin ganar fuera de casa. No repetiría ya en todo el curso, pese al ascenso bajo la dirección de Paco López, perdiendo el rol que mantuvo durante sus cinco primeros partidos.

La mitad de los goles de Weissman con el Granada fueron en la Copa del Rey, como el que le hizo al Arosa durante aquel duelo que terminó con la eliminación rojiblanca por la alineación indebida de Adri López. También anotó al Cortes y al Zaragoza en las dos primeras rondas del torneo del KO la temporada pasada, con otros dos bingos en Segunda ya con Fran Escribá como entrenador pese a concederle más protagonismo Guille Abascal aún antes. El primero valió los tres puntos contra el Mirandés en Anduva, donde nadie más ganó en todo el curso, y el segundo puso por delante al equipo frente al Sporting en El Molinón.

Weissman salió del Granada ya cedido a la Salernitana de la Serie A italiana un año después de su fichaje al no contar casi para Paco López en Primera división, con un único gol en once partidos allí y también por su debut. Abascal trató de recuperarle para la causa a su vuelta, con algunas oportunidades también con Escribá hasta el fichaje de Stoichkov. El estreno del gaditano coincidió con su última titularidad, contra el Sporting en Los Cármenes, y desde entonces ya solamente jugaría como revulsivo en siete de las 18 jornadas restantes pese a no faltar más que en una única convocatoria. Su única alegría en el Zaidín fue la asistencia decisiva para Ricard Sánchez frente al Castellón.

Segunda división alemana

El Fortuna Düsseldorf interesado por Weissman es un club centenario al fundarse en 1895 y de los más históricos en Alemania por tanto pese a militar actualmente en la Segunda división o Bundesliga 2. Cayó a esta categoría tras el confinamiento por la pandemia y la temporada pasada concluyó sexto clasificado después de disputar el 'play off' con el Bochum un año atrás. El pasado sábado inauguró el nuevo curso competitivo con una 'manita' a domicilio del Arminia tras quedarse con un futbolista más cuando ganaba 0-1 al filo del descanso.

La salida de Weissman habilitaría margen para nuevos fichajes. Otro futbolista al que aún se busca destino durante el presente mercado es Martin Hongla.