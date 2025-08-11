Ricard recala en el Estoril de la Primera portuguesa

Mercado de fichajesRicard recala en el Estoril de la Primera portuguesa
Exrojiblanco ·Fue presentado al descanso del primer partido de Liga de su equipo, concluido con empate
Granada
Lunes, 11 de agosto 2025, 22:54
Ricard Sánchez recaló en el Estoril de la Primeira Liga portuguesa. El lateral derecho 'ex' del Granada fue anunciado por su nuevo club durante el ... descanso de su primer partido del campeonato, finalizado con empate a un gol frente al Estrela Amadora. La presentación siguió el ejemplo de la de reciente de Luuk de Jong por el Oporto.
El Estoril concluyó octavo clasificado la temporada pasada, logrando con holgura la permanencia. Por la inauguración del presente curso, se adelantó en el marcador durante la primera parte gracias a un gol de Tiago Parreira Parente pero Ianis Stoica empató a falta de un cuarto de hora. Al entrenador del Estoril, el escocés Ian Cathro, le gusta jugar con tres centrales y carrileros.
Ricard dejó el Granada como centenario con 105 partidos desde su fichaje en 2021, como titular en 80 de ellos con diez goles y siete asistencias, aunque su primera campaña la pasara cedido en el Lugo de Segunda división. Ahora afronta su primera experiencia en el extranjero tras formarse entre las canteras del Gimnàstic de Tarragona, el Barcelona y el Atlético de Madrid. También recibió interés de Italia, Francia, Grecia o México incluso, así como en la Segunda española, con la prioridad de continuar al máximo nivel aunque fuese fuera.
