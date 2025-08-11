Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ricard Sánchez se dirige a su nueva afición al ser presentado por sorpresa. Estoril

Ricard recala en el Estoril de la Primera portuguesa

Exrojiblanco ·

Fue presentado al descanso del primer partido de Liga de su equipo, concluido con empate

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:54

Ricard Sánchez recaló en el Estoril de la Primeira Liga portuguesa. El lateral derecho 'ex' del Granada fue anunciado por su nuevo club durante el ... descanso de su primer partido del campeonato, finalizado con empate a un gol frente al Estrela Amadora. La presentación siguió el ejemplo de la de reciente de Luuk de Jong por el Oporto.

