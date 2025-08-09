Adrián Marín se va a Estados Unidos

Mercado de fichajesAdrián Marín se va a Estados Unidos
Exrojiblanco ·El lateral izquierdo deja el Sporting de Braga portugués en el que recaló en 2023
Granada
Sábado, 9 de agosto 2025, 12:36
El exrojiblanco Adrián Marín se marchó a Estados Unidos al recalar en el Orlando City en concreto. El lateral izquierdo de 28 años que jugó ... en el Granada durante seis meses en 2021 dejó el Sporting de Braga portugués en el que recaló en 2023 procedente del Gil Vicente de ese mismo país. Allí jugó 37 partidos, dos de ellos en la Champions, después de su buen rendimiento en el club previo.
Adrián Marín fue uno de los futbolistas firmados a mitad de la temporada del 'EuroGranada' tras las repetidas peticiones de refuerzos por parte de Diego Martínez. Apenas jugó nueve partidos de Liga, tres de ellos como titular, con un gran centro eso sí para Jorge Molina que valió la remontada en el Camp Nou. Acabó descartado por Robert Moreno al verano siguiente.
