Adrián Marín celebra su fichaje por su nuevo club. Orlando City

Mercado de fichajes

Adrián Marín se va a Estados Unidos

Exrojiblanco ·

El lateral izquierdo deja el Sporting de Braga portugués en el que recaló en 2023

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:36

El exrojiblanco Adrián Marín se marchó a Estados Unidos al recalar en el Orlando City en concreto. El lateral izquierdo de 28 años que jugó ... en el Granada durante seis meses en 2021 dejó el Sporting de Braga portugués en el que recaló en 2023 procedente del Gil Vicente de ese mismo país. Allí jugó 37 partidos, dos de ellos en la Champions, después de su buen rendimiento en el club previo.

