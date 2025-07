La alta ficha de Gragera ralentiza su cesión

La alta ficha con la que cuenta José Gragera en el Espanyol ralentiza su salida como cedido, con el Granada interesado por su préstamo entre ... varios clubes tanto de Segunda división como de Primera incluso tal y como avanzó IDEAL. El conjunto perico pide a las entidades que pretenden al centrocampista de 25 años que asuman la mayor parte de su sueldo, algo que perjudica a los rojiblancos al poseer menos margen en el límite salarial por no haber dado salida aún a Lucas Boyé, Martin Hongla, Shon Weissman o Stoichkov entre otros.

Fuentes próximas a la operación reflejan que el Granada se encuentra en conversaciones con el Espanyol para lograr la cesión de Gragera, aunque los rojiblancos se enfrentan a una alta competencia por la cantidad de clubes también interesados. El propio club reconoce la complejidad de la operación, pese a sumarse a la puja una vez conoció la situación del centrocampista en el mercado.

El entrenador del Espanyol, Manolo González, tiene a Gragera apartado de los partidos amistosos del equipo aunque sí entrene como un futbolista más. «Si no juega y no está lesionado es porque se ha hablado con él para buscarle una salida; no voy a mentir. Tiene sus derechos como jugador y el club, también los suyos para mejorar», abundó Manolo González la semana pasada tras uno de esos encuentros de preparación, comparando la situación del centrocampista con una anterior con el extremo Salvi Sánchez, que acabó desvinculado en enero tras no jugar ni un partido hasta entonces y sigue sin equipo.

Gragera firmó por el Espanyol en el mercado de invierno de 2023 por 2,8 millones de euros al Sporting de Gijón, en cuya cantera se formó, con los pericos en Primera división pese al posterior descenso. Viene de recuperarse de una lesión en el primer dedo del pie izquierdo conocida como 'Hallux rigidus' que le apartó de la temporada pasada desde octubre.

Rodri Ríos, al Marbella

Por otro lado, el exrojiblanco Rodri Ríos firmó por el Marbella en Primera RFEF tras contribuir con cinco goles al ascenso del Ceuta a Segunda división la temporada pasada. El delantero de 35 años jugó en el Granada durante el curso 2018/19, cuando aportó otros cinco tantos al salto de aquel equipo con Diego Martínez. Descartado para Primera, recaló en el Bristol City inglés para luego pasar por el Oviedo y el Logroñés antes de llegar al Ceuta con el que ya marcó 23 dianas en Primera RFEF hace tres cursos para luego volver tras seis meses en el Murcia.