«No fue nuestro mejor día, pero supimos sufrir»
La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, valora el empate logrado en el campo del DUX Logroño
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 19:58
Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, asumió que el del DUX Logroño «no fue nuestro mejor partido en cuanto a juego, pero sí en esfuerzo. ... Supimos sufrir en un encuentro muy competido. Mostramos carácter en un campo complicado».
El punto que sacó el equipo en Logroño supo a poco al no poder aguantar la renta en el marcador. «No estuvimos finas en la lectura del partido. El rival tenía que ir hacia adelante y nos presionó alto. Nos emparejó y no encontramos el espacio para jugar a su espalda. Se trata de una experiencia más que nos dará madurez como equipo. Es aprendizaje», sentenció.
También compareció en zona mixta Yoli Sierra, la zaguera nazarí. «Entramos bien al partido y contamos con ocasiones para haber hecho más goles, pero el partido se igualó. Al final se notó que jugaban en casa. Su afición apretó y nos entraron los nervios de poder encajar, como pasó. Pero es un punto importante, nos acordaremos de él», expresó.
