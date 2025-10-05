Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La preparadora Irene Ferreras. AFP
Irene Ferreras

«No fue nuestro mejor día, pero supimos sufrir»

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, valora el empate logrado en el campo del DUX Logroño

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:58

Comenta

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, asumió que el del DUX Logroño «no fue nuestro mejor partido en cuanto a juego, pero sí en esfuerzo. ... Supimos sufrir en un encuentro muy competido. Mostramos carácter en un campo complicado».

