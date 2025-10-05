«No fue nuestro mejor día, pero supimos sufrir»

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, asumió que el del DUX Logroño «no fue nuestro mejor partido en cuanto a juego, pero sí en esfuerzo. ... Supimos sufrir en un encuentro muy competido. Mostramos carácter en un campo complicado».

El punto que sacó el equipo en Logroño supo a poco al no poder aguantar la renta en el marcador. «No estuvimos finas en la lectura del partido. El rival tenía que ir hacia adelante y nos presionó alto. Nos emparejó y no encontramos el espacio para jugar a su espalda. Se trata de una experiencia más que nos dará madurez como equipo. Es aprendizaje», sentenció.

También compareció en zona mixta Yoli Sierra, la zaguera nazarí. «Entramos bien al partido y contamos con ocasiones para haber hecho más goles, pero el partido se igualó. Al final se notó que jugaban en casa. Su afición apretó y nos entraron los nervios de poder encajar, como pasó. Pero es un punto importante, nos acordaremos de él», expresó.