El rojiblanco Álex Sola conduce el balón ante la Real sociedad B. J. M. Baldomero
Álex Sola

«Tuvimos una media hora redonda y devolvimos la ilusión a la afición»

El rojiblanco Álex Sola valora la victoria del Granada ante la Real Sociedad B

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:56

Comenta

«Nos ha salido una media hora de juego redonda gracias a la total comunión que hubo entre equipo y afición. Se notó y todo ... lo que tiramos acabó dentro. Concedimos algunos goles y deberíamos haberlos defendido mejor, pero lo importante era ganar y lo hicimos. Le devolvimos la ilusión a la gente, que ya tocaba», aseveró Álex Sola, extremo del Granada, tras vencer a la Real Sociedad B por 5-2.

