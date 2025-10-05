«Tuvimos una media hora redonda y devolvimos la ilusión a la afición»

«Nos ha salido una media hora de juego redonda gracias a la total comunión que hubo entre equipo y afición. Se notó y todo ... lo que tiramos acabó dentro. Concedimos algunos goles y deberíamos haberlos defendido mejor, pero lo importante era ganar y lo hicimos. Le devolvimos la ilusión a la gente, que ya tocaba», aseveró Álex Sola, extremo del Granada, tras vencer a la Real Sociedad B por 5-2.

«Ya dije que éramos un equipo joven que crecería a partir de los resultados. Vamos teniendo más confianza y poso en la categoría. Tuvimos un marcador cómodo, pero no te puedes fiar. Le pasó igual en la jornada anterior a otros equipos y les remontaron. Tenemos que mantenernos fuertes en casa y llegar enchufados al viernes para brindar otro triunfo», añadió.

Sola reconoció que el resultado «sabe a gloria. Hemos derrochado todo lo que teníamos. Acabamos cansados ante un rival también joven pero con jugadores dinámicos y con calidad. Conozco a varios de ellos. Al final nos hicieron correr y no llegábamos a las presiones, pero ganar estos partidos nos tiene que contentar. Creo que sirve para transmitir calma. Son dos victorias seguidas y un empate, siete de nueve puntos. No es fácil conseguirlos, No nos merecíamos estar tan abajo en la tabla. Si ganamos a Las Palmas, empezaremos a mirar otras cosas», sentenció.