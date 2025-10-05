«Tuvimos una media hora redonda y devolvimos la ilusión a la afición»
El rojiblanco Álex Sola valora la victoria del Granada ante la Real Sociedad B
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:56
«Nos ha salido una media hora de juego redonda gracias a la total comunión que hubo entre equipo y afición. Se notó y todo ... lo que tiramos acabó dentro. Concedimos algunos goles y deberíamos haberlos defendido mejor, pero lo importante era ganar y lo hicimos. Le devolvimos la ilusión a la gente, que ya tocaba», aseveró Álex Sola, extremo del Granada, tras vencer a la Real Sociedad B por 5-2.
«Ya dije que éramos un equipo joven que crecería a partir de los resultados. Vamos teniendo más confianza y poso en la categoría. Tuvimos un marcador cómodo, pero no te puedes fiar. Le pasó igual en la jornada anterior a otros equipos y les remontaron. Tenemos que mantenernos fuertes en casa y llegar enchufados al viernes para brindar otro triunfo», añadió.
Sola reconoció que el resultado «sabe a gloria. Hemos derrochado todo lo que teníamos. Acabamos cansados ante un rival también joven pero con jugadores dinámicos y con calidad. Conozco a varios de ellos. Al final nos hicieron correr y no llegábamos a las presiones, pero ganar estos partidos nos tiene que contentar. Creo que sirve para transmitir calma. Son dos victorias seguidas y un empate, siete de nueve puntos. No es fácil conseguirlos, No nos merecíamos estar tan abajo en la tabla. Si ganamos a Las Palmas, empezaremos a mirar otras cosas», sentenció.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión