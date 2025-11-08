Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hongla, en un partido con el Granada. J. M. B.

Granada CF

Martin Hongla, convocado por Camerún, se pierde la visita a Santander

Le ocurre lo mismo a Luca Zidane y Gael Joel

R. I.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:58

Comenta

Martin Hongla, jugador del Granada CF, ha sido convocado por la selección de Camerún para el partido decisivo para la clasificación hacia Mundial de 2026. ... Por tal motivo, se perderá el partido de los rojiblancos de la siguiente jornada, la visita al Sardinero para medirse al Racing de Santander.

