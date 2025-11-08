Martin Hongla, convocado por Camerún, se pierde la visita a Santander

Granada CFMartin Hongla, convocado por Camerún, se pierde la visita a Santander
Le ocurre lo mismo a Luca Zidane y Gael Joel
R. I.
Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:58
Martin Hongla, jugador del Granada CF, ha sido convocado por la selección de Camerún para el partido decisivo para la clasificación hacia Mundial de 2026. ... Por tal motivo, se perderá el partido de los rojiblancos de la siguiente jornada, la visita al Sardinero para medirse al Racing de Santander.
El encuentro de esta fecha internacional para el equipo camerunés será el jueves, 13 de noviembre a las 20.00 horas frente a República Democrática del Congo en el Al-Barid Stadium de Rabat (Marruecos).
Además, de Hongla, también se ausentarán por motivos internacionales Luca Zidane y Gael Joel.
