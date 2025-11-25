Martin Hongla ni calienta

La situación de Martin Hongla pasa ya de castaño oscuro. El centrocampista del Granada se mantiene en el ostracismo con su equipo. No juega desde ... la segunda parte de la visita a Huesca el 28 de septiembre, cuando los rojiblancos se impusieron por 0-1. Desde entonces, expediente en blanco con los nazaríes, pese a estar en el banquillo en la mayoría de encuentros. De hecho, en las últimas fechas ni se le ve salir a calentar, tanto en los rondos previos a los partidos como en banda durante los enfrentamientos.

Lo curioso es que sí jugó en las pasadas fechas FIFA con Camerún, en las semifinales de la repesca hacia el Mundial ante República Democrática del Congo, que dejó en la estacada a la selección de Hongla. Este jugó durante la segunda parte. Al caer eliminada, Camerún no tuvo que jugar un segundo choque. Hongla entró en la citación con el Córdoba, pero no se movió del banquillo. De hecho, cuando acabó la cita, ya sin público, los suplentes y los que menos minutos disputaron se quedaron trabajando en el césped con parte del cuerpo técnico, una práctica habitual sobre todo cuando hay descanso al día siguiente. Hongla no participó en esta fase tampoco. Este martes, no se incorporó a la dinámica y se quedó entre el gimnasio y la readaptación.

Se barrunta con que pronto logrará la doble nacionalidad española por su periodo de estancia en el país, pero lo único claro es que se avecina un mercado invernal en el que su salida es una necesidad para las arcas del Granada para tener margen en las contrataciones. Sin embargo, el comportamiento de Hongla es imprevisible. En verano, chafó su marcha al Aris de Salónica. En septiembre, con el mercado cerrado en España pero no en Rusia, también truncó una buena opción del Rubin Kazán. Sin participación, cualquier alternativa se le restringe muchísimo. Pacheta, por ahora, no le indulta y aunque entrena cuando está disponible, no la huele en Liga. Habrá que ver qué sucede en la Copa del Rey el próximo 4 de diciembre en Tenerife.