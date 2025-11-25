Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla, en su último partido con el Granada, en Huesca. LOF

Granada CF

Martin Hongla ni calienta

Jugó con su selección en las fechas FIFA, pero Pacheta no contó con él frente al Córdoba y ahora arranca la semana tocado

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:51

La situación de Martin Hongla pasa ya de castaño oscuro. El centrocampista del Granada se mantiene en el ostracismo con su equipo. No juega desde ... la segunda parte de la visita a Huesca el 28 de septiembre, cuando los rojiblancos se impusieron por 0-1. Desde entonces, expediente en blanco con los nazaríes, pese a estar en el banquillo en la mayoría de encuentros. De hecho, en las últimas fechas ni se le ve salir a calentar, tanto en los rondos previos a los partidos como en banda durante los enfrentamientos.

