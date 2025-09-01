Marta Huerta acierta en la expulsión del Granada, pero no en otras jugadas clave
El VAR interviene para corregir el gol de Cardero y el penalti señalado sobre Sáenz, ambos anulados
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03
Marta Huerta cuajó un deficiente arbitraje. La colegiada canaria no acertó al conceder el gol de Cardero para el Mirandés, así como el penalti sobre ... Sáenz, invalidados ambos tras la intervención del VAR. Sí que vio la expulsión de Haro tras su agarrón como último hombre a Carlos Fernández, su único punto a favor.
El chut de Cardero tocó en el brazo de su compañero Bauza antes de acabar dentro de la meta de Luca Zidane. Huerta no lo detectó, pero fue avisada y corrigió su decisión tecnología mediante.
Lo mismo ocurrió con la caída de Sáenz dentro del área, penalti claro de no ser por que el zaguero del Mirandés tocó primero el balón. El VAR salió de nuevo al paso para su alivio.
