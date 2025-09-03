Marta Carrasco, del Femenino, anuncia de forma oficial su retirada del fútbol

R. I. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

El Granada confirmó este miércoles que Marta Carrasco, jugadora y capitana del Femenino, no continuará en el equipo rojiblanco la próxima temporada. La sevillana anunció su retirada del fútbol profesional en un emotivo vídeo que difundió el propio club rojiblanco, en el que se mostró agradecida con todos los estamentos de la entidad, con la experiencia en el club en sí, todas sus compañeras y cuerpos técnicos, así como con su familia.

La central sevillana llegó al conjunto nazarí en la temporada 2019/20, procedente del Sevilla FC, y se convirtió en pieza clave desde el inicio. Desde su fichaje, disputó 152 partidos con la camiseta rojiblanca. Además, se encuentra en el top 9 de jugadoras con más partidos en Liga F con el Granada Femenino, con 47.

Granadinistas, @martac4g tiene un mensaje para vosotros 📹❤️ pic.twitter.com/ZUSMqEmsF7 — Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) September 3, 2025

Marta, formando parte del grupo de capitanas, adquirió una gran relevancia en el ascenso a la Liga F y en la participación en los cuartos de final de la Copa de la Reina en la temporada 2022/23, así como en las semifinales en la misma competición de 2025 y en las permanencias de 2024 y 2025 en la máxima categoría. Consiguió también la Copa Andalucía de 2021.

«El club agradece a Marta Carrasco su trabajo, compromiso y profesionalidad durante sus seis años como rojiblanca, así como también le desea la mayor de las suertes en los futuros proyectos que le aguardan», reflejó el Granada en su nota de despedida.

Temas

Granada CF femenino