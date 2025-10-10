Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez realiza el saque de honor previo al Granada - Las Palmas en Los Cármenes. José Miguel Baldomero
Bicampeona del mundo otra vez

María Pérez realiza el saque de honor previo al Granada - Las Palmas

La marchadora luce la camiseta rosa de la novedosa cuarta equipación contra el cáncer

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:10

María Pérez realizó el saque de honor previo al comienzo del partido entre el Granada y Las Palmas. La marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez, recibió el cariño de Los Cármenes.

María Pérez ya tuvo un homenaje idéntico hace un año con motivo de sus dos medallas olímpicas en los Juegos de París. Esta vez lució además la camiseta rosa de la novedosa cuarta equipación contra el cáncer.

