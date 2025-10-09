Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Saque de honor de María Pérez hace un año. Ramón L. Pérez

Homenaje

María Pérez hará el saque de honor del Granada-Las Palmas

La bicampeona del mundo por segunda vez regresa a Los Cármenes un año después

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:42

María Pérez hará el saque de honor previo al partido que medirá al Granada con la UD Las Palmas este viernes (20.30 horas). La marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez, recibirá este nuevo homenaje un año después de recibirlo ya por sus dos medallas olímpicas en los Juegos de París.

«Será un orgullo recibirte en casa», se congratuló el Granada al comunicar este nuevo saque de honor de María Pérez. La marchadora, recién regresada a España de sus vacaciones en México, no ha podido recibir aún los homenajes pertinentes ni en la capital ni en su Orce natal.

