Seguir y seguir sin desistir

Uno de los elementos que define al Granada femenino es la casta. En ocasiones, con más corazón que cabeza, piernas y juego… Pero esta característica ... está en su ADN y la hemos visto en grandes gestas y también en grandes derrotas… El FC Barcelona les endosó una goleada en feudo culé la pasada temporada y no dejó de luchar en ningún momento. Los rivales saben que esta actitud es reconocible, independientemente de quién ocupe el banquillo, y en la última derrota frente al Atlético de Madrid también la pudimos ver.

Quedarse solo con el resultado (0-4) sería muy injusto porque traslada un dominio visitante y sobre todo una ineficacia local que no se ajustan a la realidad. El Atleti es quizás el equipo 'grande' que mejor se les ha dado a las nazaríes y al terminar el primer tiempo, con un 0-0 y controlando bien, con trabajo y seriedad, creímos en que un empate, como en la temporada pasada, podría darse, pero el fútbol son momentos que lo cambian todo.

Un gol muy tempranero y un segundo demasiado pronto hicieron que el entramado tejido se tambaleara. El Atleti está mostrando una versión más sólida que la pasada temporada y supo jugarle al Granada. Pero, aunque parezca de locos, si nos olvidamos del resultado, las nazaríes no hicieron un mal encuentro. No dejaron de pelear, en ningún momento bajaron los brazos. Tuvieron incluso sus ocasiones para reducir distancias, aunque el buen acierto de Gallardo y la falta de puntería local lo impidieron. Victoria justa, con un marcador tal vez excesivo, pero con buenas sensaciones. Nos gustaba más ver a Alexia con la elástica rojiblanca horizontal.

Al final, hay que hacer una lectura positiva. Además de la actitud, un 'lobo' ya ha pasado por casa, está en una séptima plaza que resulta fantástica y tiene a una Lauri que sigue nominada a MVP de septiembre de la Liga F. Ahora, a centrarse en el próximo encuentro. Tocará desplazarse hasta tierras riojanas para enfrentarse al DUX Logroño, un choque contra un rival directo.