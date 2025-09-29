Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alineación inicial ante el Atlético de Madrid. GCF

Opinión Granada femenino

Seguir y seguir sin desistir

El escáner ·

Quedarse solo con el resultado (0-4) sería muy injusto porque traslada un dominio visitante y sobre todo una ineficacia local que no se ajustan a la realidad

María José Mesa

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:46

Uno de los elementos que define al Granada femenino es la casta. En ocasiones, con más corazón que cabeza, piernas y juego… Pero esta característica ... está en su ADN y la hemos visto en grandes gestas y también en grandes derrotas… El FC Barcelona les endosó una goleada en feudo culé la pasada temporada y no dejó de luchar en ningún momento. Los rivales saben que esta actitud es reconocible, independientemente de quién ocupe el banquillo, y en la última derrota frente al Atlético de Madrid también la pudimos ver.

ideal Seguir y seguir sin desistir

