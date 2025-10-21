Resistencia del Granada femenino en Can Barça

El Granada de Lauri, que ya se ha convertido en la jugadora rojiblanca con más partidos oficiales disputados, cada día es un equipo más maduro ... y con más oficio. Este Granada bajo las órdenes de Irene Ferreras está poco a poco, yendo de menos a más, cimentando el objetivo de la permanencia. Ejemplo perfecto es el último partido frente al todopoderoso FC Barcelona.

Las rojiblancas, con el 2-0 frente al equipo culé, no solo cosecharon su mejor resultado histórico en sus visitas a Sant Joan Despí (10-0 en el 2013; 6-1 en 2023; y 10-1 en 2024), sino sobre todo su mejor encuentro en cuanto a juego. Las nazaríes dejaron una magnífica imagen, demostrando que son un equipo que está madurando y aprendiendo a hacer cada vez mejor las cosas. En este último partido, las jugadoras que dirige Ferreras supieron contener a un FC Barcelona que cuenta las victorias por jornadas, demostrando que puede haber un planteamiento defensivo de corte totalmente de contención, pero sin renunciar a sorprender y atacar.

De hecho, la primera gran ocasión fue para el Granada nada más comenzar el encuentro en las botas de Lauri. Fue un partido en el que se miró a la cara a las rivales. La gran diferencia, por ejemplo, con la pasada temporada, cuando recibieron esos 10 goles en contra, es que este año no se olvidaron de que valentía e inteligencia deben ir unidas en el fútbol. Ser osado, sin ser precavido, puede pagarse muy caro.

Ese cero a cero al descanso, primera vez en la temporada que el FC Barcelona no se marcha por delante en el marcador, obligó a Romeu a sacar a la plana mayor de su equipo, porque el modesto conjunto nazarí le estaba dando miedo. Miedo que se materializó en jugadas como la no roja pitada a Paredes, cuando la defensora blaugrana en una carrera de Keefe fue frenada de aquella manera por la local.

El árbitro señaló falta en ataque y el VAR no entró porque el FC Barcelona sacó directamente, lo que ha demostrado ser una triquiñuela para evitar que el rival pueda pedir la revisión de la jugada. Sinceramente, es un poco lamentable que el mejor equipo de Europa haga eso y peor aún que se les permita.

En definitiva, primer parón de selecciones que llega con un Granada en décima posición, a tres puntos del séptimo puesto y habiéndose enfrentado ya al Barça, Atlético de Madrid y Real Sociedad, tres de los cuatro primeros clasificados. El trabajo se está haciendo y la cosa va pintando cada vez mejor.