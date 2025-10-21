Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La nazarí Alba Pérez, durante el encuentro contra el Barcelona. Liga F
Opinión Granada CF

Resistencia del Granada femenino en Can Barça

Las nazaríes ofrecieron su mejor imagen ante las culés tras las visitas anteriores que acabaron en goleada

María José Mesa

Martes, 21 de octubre 2025, 18:36

El Granada de Lauri, que ya se ha convertido en la jugadora rojiblanca con más partidos oficiales disputados, cada día es un equipo más maduro ... y con más oficio. Este Granada bajo las órdenes de Irene Ferreras está poco a poco, yendo de menos a más, cimentando el objetivo de la permanencia. Ejemplo perfecto es el último partido frente al todopoderoso FC Barcelona.

