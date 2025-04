El Granada femenino, a por el último reto

Es difícil encontrar palabras para valorar lo que está haciendo el Granada femenino. Es complicado que la afición asuma la grandeza de la gesta de ... este equipo, que a falta de tres jornadas, y con las derrotas de Tenerife y Real Sociedad, ya ha certificado su quinta plaza, teniendo cerca incluso la cuarta. No es ninguna quimera pensar que incluso pueda cerrar la liga 24/25 entre las cuatro mejores.

Es un Granada resiliente, con un bloque de la casa que se ha formado en sus filas o ha explotado en ellas. Un equipo, que funciona como los de antes, y quien entiende de fútbol femenino sabe a qué nos referimos. Para estas jugadoras los valores no profesionales que están muy cerca del olimpismo son los que predominan, aunque con un trabajo profesionalizado. Esta es una de las claves. La otra, el cuerpo técnico. Un Arturo Ruiz que, rodeado de los suyos, ha sabido sacar lo mejor de un equipo al que le veíamos muchas posibilidades, pero que no terminaba de llegar más arriba. Ruiz ha sido capaz de dar ese impulso, no sólo a lo físico, si no a lo mental, para llevar a las suyas al siguiente nivel. Las remontadas de este año eran impensables temporadas atrás… Pero si hay algo que ha marcado la diferencia es esa fuerza brutal, ese no rendirse y sumar puntos imposibles.

No es una quimera ser cuartas. El Atlético de Madrid, tercero con cuatro puntos más, y el Athletic Club, cuarto con tres puntos más, tienen que enfrentarse entre sí. Además las bilbaínas tienen que vérselas aún con el todopoderoso Barça. Las de Ruiz, por su parte, reciben al Real Madrid el domingo, siendo el más complicado de los tres encuentros que aún deben afrontar, pero no olvidemos que no hay nada más peligroso que un equipo que no tiene nada que perder y este Granada ya solo puede ganar. Su trabajo está más que hecho. ¡Grandes!