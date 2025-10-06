El Granada femenino, en construcción y mejora

El nuevo Granada femenino tras seis jornadas ocupa una más que digna séptima plaza. Seguro que nos gustaría que terminara así la competición, pero aún ... no parece haber llegado a su mejor versión. Viendo su juego, y viendo a sus jugadoras desempeñarse en el terreno, todavía trasladan la sensación de que pueden dar más, de que aún pueden subir un escalón.

El partido frente al DUX Logroño puede servirnos como ejemplo de que el equipo puede dar más. No se les puede achacar falta de trabajo o falta de interés, pero sí que da la sensación de que aún hay margen de mejora. Y no es solo por este encuentro, porque esa sensación se ha trasladado hasta en los enfrentamientos con los mejores resultados, como por ejemplo, el partido frente al Eibar.

Hay buenos mimbres, pero el cesto se puede mejorar. El ritmo y la intensidad pueden incrementarse, así como la capacidad de concentración y respuesta. Las jugadoras nuevas se están integrando, pero hay que decir que el núcleo duro del equipo siguen siendo las veteranas. La voz cantante y la tranquilidad la están poniendo las de la casa. De las incorporaciones, obviamente Keefe es la que está resultado más determinante y la que parece que mejor se ha hecho al equipo. El resto de nuevas caras, y son muchas, están peleando por tener su sitio y sobre todo por dejar su huella.

En este 'aún haciéndose' del Granada bajo la batuta de Ferreras, hay que destacar a una jugadora que está teniendo un papel mucho mas importante del que había tenido hasta ahora. Se trata de la centrocampista japonesa Miku que, bajo las órdenes de la nueva entrenadora, y con las salidas que ha habido, está teniendo más protagonismo y está mostrando una mejor versión. El nuevo cuerpo técnico parece haberle dado galones y la jugadora está creciéndose, poniendo en valor la decisión de que continuara como jugadora del Granada CF.

Fuera como fuese, este equipo está haciéndolo bien, está dejando una buena imagen y sigue en construcción partido a partido. La próxima prueba será en casa, ante Arturo Ruiz, el entrenador que mejores resultados ha conseguido bajo el escudo nazarí y que está teniendo una muy buen inicio de Liga con su nuevo equipo, la Real Sociedad. Deseando estamos de ver el choque que será el próximo sábado en la Ciudad Deportiva rojiblanca a las 12 horas.