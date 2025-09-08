Estreno triste en casa

La temporada 25/26 para el Granada femenino va a ser complicada porque va a tener el peso constante de la comparación con el éxito ... histórico de la pasada temporada y está claro que es muy difícil que se vuelvan a conseguir hitos similares.

El Granada es un equipo que sale a mantener la categoría y es importante tener los pies en el suelo, sobre todo para rebajar el nivel del presión sobre las jugadoras y cuerpo técnico. Una vez hecha esta aclaración, que es importante que no se pierda de vista, en ningún momento, la victoria a domicilio del primer partido de liga ante el Levante hacía que las expectativas con el estreno en casa fueran muy altas.

Debutar en el templo rojiblanco, en Los Cármenes, ante un rival asequible como el FC Badalona, ex Levante Las Planas, ex Levante Badalona, hacía que en la mañana del domingo la afición acudiera al campo con euforia contenida. El comienzo era idílico. Una orgullosa capitana, Lauri Requena, ofrecía a la afición rojiblanca la recién ganada Copa de Andalucía. Además en el once inicial debutaba Vera Molina, perla canterana, que con apenas 16 añitos, y habitual de las últimas convocatorias de la selección española, hacía historia, convirtiéndose en la segunda jugadora más joven en debutar con el primer equipo.

El escenario era perfecto para un debut ideal. Pero el fútbol no son matemáticas. Y aunque todo parecía estar a favor, pronto los nubarrones aparecerían. Concretamente, en el minuto 21 cuando la veterana Banini adelantaba a las catalanas.

Las rojiblancas no dejaron de intentarlo, pero no fueron capaces de hacer el primer tanto como locales. Con el equipo volcado en el ataque, llegó el segundo y definitivo de las badalonesistas, y de camino, con el pitido final, llegó también un baño de realidad. Apurando, casi necesario para una afición que tiene que ser consciente de la realidad del equipo nazarí, que cuenta con una plantilla corta, a la que vendría bien algún que otro refuerzo y que todavía es posible, puesto que el mercado en Liga F está abierto hasta el 17 de septiembre.

El punto positivo de la jornada lo puso el filial, debutando en Segunda RFEF, en un partido complicado como visitante en el siempre difícil campo del Cacereño, con una victoria importante. Esta es una noticia muy positiva, ya que el primer equipo necesita contar con un vivero de jugadoras de nivel para poder apoyarlas, ya que la temporada es muy larga, y más en el caso de que no vengan más refuerzos.

La próxima jornada las de Ferreras buscarán volver a sumar de tres ante un recién ascendido como El Pozo Alhama, equipo que también tiene como objetivo de la temporada mantener la categoría.