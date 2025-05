Este cuento se acabó para el Granada femenino

Lo vivido este año no tiene parangón en la historia de la sección y será muy difícil repetir sus hitos

El once titular del Granada ante el Levante.

Llegó el final de la temporada para el Femenino. Ese final que no queríamos que llegara, porque ha sido una temporada sencillamente mágica. Lo vivido ... este año no tiene parangón en la historia de la sección y aunque lo que deseamos es que sea el principio de una nueva era, lo cierto es que objetivamente será muy difícil volver a vivir un años como este 24/25. Resulta tan complicado conseguir los hitos que han alcanzado las rojiblancas esta temporada que, de hecho, hay equipos consolidados en la categoría que nunca han logrado nada similar. Estar presentes en una semifinal de la Copa de la Reina y finalizar la campaña como quintas en la tabla de la Liga F, siendo uno de los mejores cinco equipos del recién profesionalizado fútbol femenino español, es algo que no nos cansamos de poner en valor y destacar, porque es realmente complejo y más para un club modesto, como es el Granada.

Ahora toca disfrutar de lo vivido y crear imágenes en nuestra retina con la ilusión de que vuelvan a repetirse, pero los cambios van a ser importantes y eso nos hace, cuanto menos, temblar. Empezando por la batuta que ha dirigido este año magistralmente a su 'orquesta'. Ruiz cambia el rojo y blanco por el 'txuri urdin', el sur por el norte, y pone rumbo a un club, en el que entiende que podrá crecer más y que, por la situación general, puede ser un proyecto para alcanzar Europa. Le deseamos la mejor de las suertes, pero le recordamos a Roger Lamesa, que también dejó Granada buscando Europa con el Levante. Finalmente, el equipo granota se terminó salvando a dos jornadas de terminar la liga. Otra pieza fundamental fue la hispano nigeriana, Edna Imade, pichichi del equipo y segunda máxima goleadora de la liga empatada con una tal Alexia Putellas. La delantera granadinista ha brillado tanto que su luz ha llegado hasta Alemania, pero en honor a la verdad, y sin quitar ni un ápice de mérito a Edna, las asistencias de Laura Pérez han sido fundamentales en su desempeño. Las cedidas volverán casi con toda seguridad a sus equipos, sobre todo Alexia Fernández, a la que echaremos mucho de menos. Desde el club nos consuelan con nuestras dos 'Lauras', que se quedarían en casa. Esperemos que así sea, porque nuestro pobre corazón no puede sufrir ya más pérdidas. Ahora llega el momento de descansar para ellas, así como el de ponerse a tope para la dirección deportiva e Irene Ferreras, la nueva técnico que llegará al club en el momento en el que mayores expectativas sobre el equipo va a haber. Le deseamos mucha, mucha suerte y a los encargados de hacer el equipo, sólo decirles que ojalá sigan teniendo el mismo buen tino que han tenido en las dos últimas temporadas. El año que viene será el tercero en Liga F de forma consecutiva y esperemos que se parezca mucho, mucho a este. El cuento se acabó y ahora ya se empieza a escribir el siguiente.

