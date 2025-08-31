Comienzo espectacular del Granada femenino

El Granada Femenino inicia la temporada con el mejor de los resultados. Victoria como visitante y una buena imagen de un equipo totalmente renovado desde ... el propio banquillo. Parece que al equipo que dirige Ferreras el rebufo del subidón de la Copa de Andalucía le ha dado el impulso necesario para comenzar la nueva campaña con el ímpetu de la pasada.

Muchas son las dudas que se planteaban con tantas caras nuevas y sin piezas clave como la goleadora Edna Imade, la lateral con chispa Alexia Fernández o con cambio en la meta tras la marcha de Sandra Estévez al AC Milán. Pese a que la plantilla es corta, los deberes se han hecho bastante bien.

Ya pudimos ver a la nueva bombardera del Granada, la chilena Sonya Keefe, que ya marcó en la Copa y que se ha estrenado en la categoría con un doblete. Keefe ha pasado además a la pequeña historia de la Liga F como la primera goleadora de la temporada, habiendo sido también la MVP del partido.

En el resultado final, 1-2, también fue importante el papel de la guardameta japonesa Hirao, que cumplió bien en las situaciones comprometidas, con un par de grandes intervenciones. En el gol de Gabaldón no pudo hacer nada.

Además de debutar en esta liga, el Granada también se estrenaba jugando con el FVS, que son las siglas de Football Video Support (Soporte de Video de Fútbol), un sistema de videoarbitraje desarrollado por la FIFA como una alternativa más económica y simplificada al VAR, y que este año se va a implementar.

El resultado del primer encuentro de las rojiblancas ha estado directamente marcado por esta importante innovación ya que gracias al mismo, el Levante vio cómo se le anulaba un gol que hubiera supuesto el 2-1, y después cómo se revisaba una agresión a Keefe en el área que servía para decretar un penalti transformado por la propia 'nueve' rojiblanca. El estreno del FVS para las rojiblancas ha sido muy positivo. Esperemos que al final de la temporada sigamos viéndolo de la misma manera porque dé más de lo que quite.

La próxima semana será el debut en casa, frente al Badalona Women (antiguo Levante Las Planas / Levante Badalona) en la Ciudad Deportiva, en lo que será la presentación ante su afición.