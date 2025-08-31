Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia de equipo y cuerpo técnico tras el partido. GCF

Comienzo espectacular del Granada femenino

El escáner ·

Además de debutar en esta liga, el equipo también se estrenaba jugando con el FVS

María José Mesa

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:33

El Granada Femenino inicia la temporada con el mejor de los resultados. Victoria como visitante y una buena imagen de un equipo totalmente renovado desde ... el propio banquillo. Parece que al equipo que dirige Ferreras el rebufo del subidón de la Copa de Andalucía le ha dado el impulso necesario para comenzar la nueva campaña con el ímpetu de la pasada.

