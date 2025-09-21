Capitana de casta, capitana MVP

El gran capital del Granada femenino, su gran activo, es sin lugar a dudas su vestuario. Un grupo que lleva mucho tiempo peleando a contracorriente ... y que, aunque ya las veteranas son pocas, es cierto que siguen capitaneadas por una futbolista de talento que habla poco y bien, pero sobre todo, que lo hace dentro del campo, siendo ejemplo para sus compañeras, no solo por lo que dice, si no que por lo que hace y cómo lo hace. Nunca bajando los brazos, nunca rindiéndose y nunca perdiendo el foco.

Laura Requena, Lauri, es la capitana que cualquier equipo querría, pero además es una de las mejores futbolistas de la categoría, aunque no haya tenido una recompensa con la selección española. Por eso seguir siendo la brújula que marca el camino, pese a sus 34 años, es una de las grandes bazas con las que cuenta Ferreras, una entrenadora, coetánea a su capitana y con la que comparte el objetivo de seguir haciendo historia con el Granada.

Esta temporada, de vacas flacas, y en la que el Femenino, pese a sus logros, se ha visto lastrado por la situación general de la institución rebajando sus expectativas a luchar por mantener la categoría, todo lo que sea sumar es una gran noticia. En cuatro jornadas ya cuenta con siete puntos, lo que mantiene a las rojiblancas en una más que cómoda posición, en un inicio liguero en el que hasta los grandes están fallando.

Ser capaces de remontar un partido que empezaron perdiendo y que terminaron venciendo por 3-1, demuestra que la garra y el hambre no entienden matemáticamente de razones objetivas y números. Será por eso por lo que el fútbol sigue levantando pasiones, por eso y porque una jugadora, la más veterana del partido, es capaz de ser sobradamente proclamada la MVP del encuentro. La afición nazarí sigue aferrada a su equipo femenino, porque pese a todo, sigue demostrando una garra, unas ganas y un respeto al escudo que está muy por encima del negrísimo momento que el club vive.