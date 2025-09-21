Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lauri saluda a la grada. GCF

Opinión Granada femenino

Capitana de casta, capitana MVP

El escáner ·

Ser capaces de remontar un partido que empezaron perdiendo, demuestra que la garra y el hambre no entienden de razones objetivas y números

María José Mesa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:41

El gran capital del Granada femenino, su gran activo, es sin lugar a dudas su vestuario. Un grupo que lleva mucho tiempo peleando a contracorriente ... y que, aunque ya las veteranas son pocas, es cierto que siguen capitaneadas por una futbolista de talento que habla poco y bien, pero sobre todo, que lo hace dentro del campo, siendo ejemplo para sus compañeras, no solo por lo que dice, si no que por lo que hace y cómo lo hace. Nunca bajando los brazos, nunca rindiéndose y nunca perdiendo el foco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  2. 2 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  3. 3 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  6. 6

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  7. 7

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»
  8. 8 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  9. 9

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  10. 10

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Capitana de casta, capitana MVP

Capitana de casta, capitana MVP