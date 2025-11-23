Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La rojiblanca Miku escapa de las rivales del Athletic GCF

Opinión Granada CF Femenino

Aprender de la adversidad

El escáner ·

De lo malo hay que saber sacar lo bueno; el Femenino es muy capaz de hacerlo para mejorar

María José Mesa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

No todos los días las cosas salen como se preparan. De hecho, algunas veces el marcador es diametralmente opuesto, pero de estos malos resultados también ... es necesario aprender. Esto es lo que le ha sucedido al Granada femenino en el último partido disputado en la Ciudad Deportiva ante el Athletic Club.

