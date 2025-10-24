Alba Pérez, mucho más que bicentenaria

No podía dejar pasar la ocasión de hacer un pequeño homenaje a una jugadora ya ha superado los 200 partidos con la elástica rojiblanca en ... el primer equipo del Granada Femenino. Pérez ha jugado con el equipo sénior 59 partidos en Liga F, 128 en Primera RFEF y 13 en Copa de la Reina, habiendo conseguido dos Copas de Andalucía, un ascenso a Liga F y dos permanencias en ella, además de haber alcanzado unas semifinales de Copa de la Reina.

Esto es lo que conocemos todos. Pero hoy me van a permitir que ejerza de memoria histórica y no hable del ahora si no que nos retrotraigamos a junio de 2014, al 24 de junio, que fue la primera convocatoria abierta de jugadoras para aquella incipiente cantera rojiblanca que aún no existía. Esa temporada, tras el descenso del equipo femenino nuevamente a la categoría de plata del fútbol y después de convencer al responsable deportivo de entonces, Juan Carlos Cordero, y al de cantera, Ricardo Albis, de que crear una cantera era la mejor manera de empezar a construir el ascenso a la máxima categoría, el día de San Juan fue el elegido para comenzar aquella andadura.

Una de las niñas que formó parte de aquella primera generación de 'cadetes' rojiblancas, entre las que también estaban otras jugadoras como Adriana Cuadros, que milita en el 'B', o Sandra Estévez, la flamante guardameta del AC Milán, fue Alba Pérez. Alba, bajo las órdenes de Marta Martínez Zapata y Elo Ávila, jugadoras del primer equipo, se convirtió en la capitana del Cadete A, ya que ese año había dos equipos compitiendo en la misma categoría. Alba, con 14 añitos recién cumplidos, venía del Arenas, y ya demostraba maneras, no sólo por sus dotes físicas para el fútbol, si no por su carácter, fuerza y liderazgo natural, que ejercía. Fue la capitana del equipo que ganó la Liga, y ese fue su primer gran logro como rojiblanca. Un título que además consiguieron en el último partido, disputado un 21 de marzo, precisamente ante el Cadete B, capitaneado por la otra Alba, Alba Bueno, en un partido que se convirtió en una fiesta para la sección femenina del Granada, con la asistencia de las jugadoras del primer equipo y del filial, que hicieron el paseíllo a los dos conjuntos, encabezado uno por Albita Pérez en un precioso acto de hermandad y de respeto entre todas las jugadoras del club y sus cuerpos técnicos. Al fin y al cabo, esos son los momentos que empezaron a afianzar ese sentimiento tan especial que siguen compartiendo los vestuarios femeninos nazaríes.

Pero, además, Alba Pérez es historia viva del Granada femenino por algo de lo que tal vez ni la propia jugadora sea consciente. Albita fue la primera jugadora becada por el Granada CF. Desde la dirección de la sección femenina, se le hizo ver a Ricardo Albis que la chica alta y fuerte que había venido del Arenas, no solo jugaba muy bien sino que además demostraba un carácter y unas ganas que vislumbraban que iba a ser una futbolista diferente, capaz de marcar diferencias y con los mimbres perfectos para convertirse en profesional.

Hoy, ya más de 200 partidos después de su debut en 2016 con el primer equipo –el 13 de septiembre de 2016 cosechando un empate ante el Sevilla FC (1-1)–, el tiempo hace que el granadinismo se sienta orgulloso de esta canterana, que ganó su primer título como rojiblanca con la Liga cadete en 2015 y que después vivió las convocatorias con la selección andaluza y española, con la que disputó un Europeo, y con la que logró un subcampeonato continental.

Alba, con sus 25 años, tiene un presente y un brillante futuro con profesional del balompié y ojalá lo viva como rojiblanca horizontal marcando nuevos hitos con el club de sus amores.