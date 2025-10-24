Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alba Pérez recibe una camiseta conmemorativa por parte de Roberto Valverde. GCF

Opinión Granada femenino

Alba Pérez, mucho más que bicentenaria

El escáner ·

Fue una de las niñas que formó parte de aquella primera generación de canteranas, entre las que ya demostraba carácter, fuerza y liderazgo natural

María José Mesa

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:06

Comenta

No podía dejar pasar la ocasión de hacer un pequeño homenaje a una jugadora ya ha superado los 200 partidos con la elástica rojiblanca en ... el primer equipo del Granada Femenino. Pérez ha jugado con el equipo sénior 59 partidos en Liga F, 128 en Primera RFEF y 13 en Copa de la Reina, habiendo conseguido dos Copas de Andalucía, un ascenso a Liga F y dos permanencias en ella, además de haber alcanzado unas semifinales de Copa de la Reina.

