El tiempo es oro para Ornella Vignola (Montevideo, Uruguay, 2004). La delantera del Femenino aprovecha al máximo su jornada. Realiza ejercicios en el gimnasio, entrena ... sobre el césped y desconecta hasta el día siguiente, la rutina ideal para recibir este domingo a todo un Real Madrid en Los Cármenes. Ni siquiera un apagón o la noticia de la marcha de Arturo Ruiz a final de curso cambia su hoja de ruta.

–Tengo entendido que pasó unos días complicados por el apagón.

–Sí. Por suerte me pilló con mi familia. Tuve cerca a los míos, todos estaban bien, pero fue un poco agobiante. No pude volar a tiempo para llegar a Granada hasta el día siguiente.

–En lo deportivo, parece que les dura la gasolina para el final de Liga con todo por decidir.

–Estamos muy contentas con nuestra temporada. Estos últimos partidos demostramos que nos quedan fuerzas para seguir luchando. Queremos comprobar hasta dónde podemos llegar.

–Como mínimo, serán quintas. ¿Lo vio venir en verano?

–Para nada. Tardé en arrancar con el grupo, ya que estuve concentrada en el Mundial sub 20 con España, pero jamás hubiese imaginado lo que se nos venía encima.

–¿Cuándo se dieron cuenta de su potencial?

–No sabría decirle un día concreto, pero en noviembre iniciamos una muy buena dinámica en la que empezamos a ganar y a no perder en muchos partidos. Veías al equipo motivado, rindiendo a buen nivel, y te empezabas a plantear que igual el descenso se nos quedaba corto.

–Tienen cerca la Champions y la Supercopa de España. ¿Cómo lo afrontan?

–El equipo es muy ambicioso. Queremos llegar lo más lejos posible, pero no tenemos presión de nada. Eso juega a nuestra favor. Estamos disfrutando del camino.

–A pesar de los éxitos, en los últimos días se ha desvelado que Arturo Ruiz no continuará en el banquillo la próxima campaña.

–Son cosas que pasan en el mundo del fútbol y es normal. Tampoco sé mucho del tema, pero no nos quedamos en eso. Queremos acabar la temporada lo mejor posible y ya veremos qué pasa el año que viene.

–¿Cómo se lo tomó el vestuario?

–Es algo que no nos preocupa. Ni siquiera hemos hablado con él del tema. No podemos perder el foco, hay que seguir adelante con la temporada para darlo todo y quedar lo más alto posible en la tabla.

–¿Comprende su decisión de abandonar el club?

–Sí, claro. Le deseo lo mejor allá donde vaya.

–¿Cree que su salida puede provocar la marcha de algunas futbolistas?

–Puede ser, pero no le damos importancia. Insisto, quedan tres partidos y lo más importante es intentar cumplir con el objetivo que tenemos en mente para lo que queda.

–En su caso particular, ¿desea continuar en el Granada?

–Mi contrato vence este curso, pero seguir es una opción. Hay que barajarla.

Ampliar Malabares sobre el césped. A. C. R.

–¿Le ha contactado el club para renovar?

–Sí, así es.

–¿Ha habido algún avance?

–No estoy al tanto, eso lo lleva mi representante. Hasta que no estén más seguras las opciones sobre la mesa, no sabré nada.

–Vive su segunda temporada como granadinista. ¿Qué le sedujo del proyecto para dejar el Barça en su día?

–El hecho de jugar en Primera división sumó mucho en mi decisión. Aparte, el Granada es un club que representa muchas cosas. La verdad es que no me arrepiento de haber fichado. Estoy contenta aquí. El ambiente del grupo es inmejorable y todas me hicieron muy fácil la adaptación.

–¿Echa de menos Barcelona?

–A mi familia, que la tengo allí, pero en Granada estoy bien. No se puede reemplazar a la familia, pero las chicas aquí son como mi otra familia. Sé que puedo contar con ellas para todo y viceversa. Eso es una familia.

–El éxito del colectivo también radica en ciertas individualidades como Edna, Laura Pérez o usted. ¿Qué falta para que la selección absoluta llama a alguna rojiblanca?

–Es algo que no está en nuestras manos. No creo que falte nada. Estamos trabajando bien y ojalá llegue el premio. En el caso de Laura o Edna, se lo merecen sinceramente. A mí me encantaría ir con España. Es un objetivo por cumplir.

–Ahora les toca medirse con el Real Madrid en Los Cármenes. La sensación desde fuera es que se les puede hacer daño.

–Tenemos mucho respeto por ellas. Están arriba y sabemos de lo que son capaces, pero es un partido más. Nos vemos capaces de competirles de tú a tú.

–¿Se asemejará su plan de juego al que dispusieron ante el Barça?

–No diré nada para no dar pistas. Siempre que jugamos en Los Cármenes es especial por la afición. El mejor guion posible pasa por ganar y que nuestra gente disfrute.

–¿Ganar a un grande es lo que les queda pendiente?

–No es un deber, pero suma. Bienvenido sea.