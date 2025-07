Marc Martínez: «Esperé un nuevo proyecto, pero en el Granada cumplí mi sueño»

Marc Martínez (Barcelona, 1990) abandonó el Granada, pero continuó en la ciudad un mes más hasta recalar en el Lugo de Primera RFEF, su nueva ... aventura en el fútbol español. El guardameta finalizó su vínculo como rojiblanco el pasado 30 de junio tras no recibir propuesta de renovación alguna, un hecho deducible en base a su escasa participación desde su llegada. Pese a ello, el club de Los Cármenes le marcó en su carrera al brindarle la oportunidad de dar el salto a la élite a los 34 años.

«Todo lo que guardo es agradecimiento para esta entidad y para esta tierra. En el Granada pude cumplir un sueño que tenía de pequeño, el de jugar en Primera división. Llegó tras mucho trabajo a mis espaldas, pero también gracias al club, que confió en mí», repasó el propio Martínez en declaraciones exclusivas a IDEAL después de completar una nueva sesión de entrenamiento de forma particular.

«Después de desconectar un tiempo con la familia de vacaciones fuera, regresamos a la ciudad hace algunas semanas. Es maravilla, nos encanta. Seguimos disfrutando de sus rincones mientras aguardaba por un nuevo proyecto, ya fuera en España o en el extranjero. Estuve entrenando en Santa Fe. Tanto en el campo, como en el gimnasio. Quería estar preparado cuando tocara. Estaba seguro de que llegaría una opción que me llenase y me hiciera feliz», afirmó.

Decepción

En total, Martínez defendió la portería nazarí en tres partidos de la máxima categoría en 2024, ya con el equipo descendido. En Segunda este último curso, el catalán arrancó como titular una temporada que supuso un nuevo varapalo para el granadinismo tras no lograr siquiera la clasificación para el 'play off'.

«La derrota en Santander fue un mazazo, un día muy complicado. La llegada de Pacheta creó una atmósfera muy positiva en torno a todos nosotros. Lo que falló no fue el último mes, sino que no conseguimos mostrar constancia durante la temporada. Eso nos penalizó. En una liga de 42 jornadas necesitas ser regular. Siendo honesto y sincero, nosotros no lo fuimos», asumió.

Acerca de su estancia en el club, el futbolista sacó «cosas positivas y otras que no lo fueron tanto, como todo en la vida. Yo me levantaba todos los días con ganas de entrenar y de dar lo mejor de mí. Me dejé el alma para jugar, pero la decisión dependía del entrenador. Cuando no me tocó, intenté apoyar a mis compañeros Zidane y Mariño en todo momento, así como al resto del grupo. Simplemente busqué mejorar y crecer cada día», explicó.

«Cuando uno juega menos, tiene menos opciones de renovar. Esto es fútbol y hay que estar preparado para todo. Aun así, estoy agradecido a todo el personal del cuerpo técnico con el que trabajé. También a los entrenadores de porteros que tuve como José Sambade, 'Pescao' Fernández o Cristopher Urbano. Disfruté mucho mi etapa», aclaró el meta.

Objetivos incumplidos

Sambade llegó a protagonizar un incidente con Raúl Fernández, compañero de portería del catalán en Primera. De hecho, el Granada fichó a Martínez como alternativa al anterior, condenado al ostracismo, y a raíz de la recomendación del preparador. «Tuve una buena relación con ambos. No sé si Sambade fue mi valedor. No creo que en un club tan grande como este haga los fichajes un miembro del 'staff'. A mí me contactaron el director deportivo, el director general y el secretario técnico, de hecho. En cuanto a lo que pasó, jamás hablaría en boca de otros», valoró.

La nostalgia no distorsiona su memoria, ya que afronta la realidad con profesionalidad y entereza después de disputar únicamente cuatro jornadas en la categoría de plata como nazarí. «No hay que engañarse con la lectura. No se consiguieron los objetivos colectivos de la permanencia primero y del ascenso después, ni los individuales. No jugué tanto como me hubiese gustado», sentenció.