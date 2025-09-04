Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Darko Brasanac, con la camiseta del Málaga. R. I.
Próximo rival

El Málaga refuerza su centro del campo con el fichaje del serbio Darko Brasanac

El próximo rival del Granada en Liga acumula siete caras nuevas para la presente campaña

R. I.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:34

El Málaga, próximo rival del Granada, reforzó su medular con la llegada de Darko Brasanac, agente libre tras desvincularse del Leganés del exnazarí Paco López. ... Con 250 partidos en Primera a sus espaldas y 32 años, el serbio aportará músculo y salida de balón al cuadro que dirige Sergio Pellicer. Se espera que esté disponible para debutar en el derbi frente a los granadinistas junto a Josué Dorrio, otra de sus últimas altas.

