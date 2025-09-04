El Málaga refuerza su centro del campo con el fichaje del serbio Darko Brasanac
El próximo rival del Granada en Liga acumula siete caras nuevas para la presente campaña
R. I.
Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:34
El Málaga, próximo rival del Granada, reforzó su medular con la llegada de Darko Brasanac, agente libre tras desvincularse del Leganés del exnazarí Paco López. ... Con 250 partidos en Primera a sus espaldas y 32 años, el serbio aportará músculo y salida de balón al cuadro que dirige Sergio Pellicer. Se espera que esté disponible para debutar en el derbi frente a los granadinistas junto a Josué Dorrio, otra de sus últimas altas.
El conjunto malaguista finalizó el mercado de fichajes de verano con seis incorporaciones: el extremo Joaquín Muñoz, el centrocampista Carlos Dotor, el atacante Eneko Jauregi, el delantero Adrián Niño, el zaguero Javi Montero y el extremo Josué Dorrio, a las que hay que añadir la del propio Brasanac ya fuera de plazo al tratarse de un futbolista sin equipo, como el caso de Rubén Alcaraz para los rojiblancos.
