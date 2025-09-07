Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La rojiblanca Vera Molina recibe la carga de la visitante Chamorro en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Crónica

Un mal día decide en contra del Granada femenino

El cuadro de Irene Ferreras suma su primera derrota del curso en un desangelado Los Cármenes ante un Badalona más certero

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:08

Un mal día en la oficina decidió la derrota del Granada femenino ante un Badalona Women más certero, el primer tropiezo del curso. Los tantos ... de Banini y Chamorro cayeron cuando mejor respondían las rojiblancas sobre el verde, un jarro de agua fría para un equipo voluntarioso que no dominó los pequeños detalles.

