Un mal día decide en contra del Granada femenino

Un mal día en la oficina decidió la derrota del Granada femenino ante un Badalona Women más certero, el primer tropiezo del curso. Los tantos ... de Banini y Chamorro cayeron cuando mejor respondían las rojiblancas sobre el verde, un jarro de agua fría para un equipo voluntarioso que no dominó los pequeños detalles.

Granada Chika Hirao; Cristina Postigo, Jujuba Cardozo, Alba Pérez, Manoly Baquerizo; Ari Mingueza, Miku (María Barquero, m. 67), Laura Pérez, Vera Molina (Solvoll, m. 78); Lauri (Leles, m. 90) y Sonya Keefe (Andrea Gómez, m. 90). 0 - 2 Badalona Women Canales; Doltra (Barclais, m. 81), Cubedo, Sonia García, Itzi; Junge, Garrote (Llompart, m. 51), Navarro (Ana González, m. 69); Chamorro (Irinia, m. 81), Banini (Julve, m. 69) y Kullashi. Goles 0-1, m. 20: Banini; 0-2, m. 69: Chamorro.

Árbitra María Eugenia Gil (comité gallego). Sin amonestaciones ni expulsiones.

Incidencias Partido dorrespondiente a la jornada 2 de Liga F, disputado en el estadio de Los Cármenes ante 670 espectadores.

El calor apretó el mediodía granadino del domingo, cubierto por una espesa neblina. Quizá por eso apenas 670 espectadores se dieron cita en Los Cármenes para presenciar el segundo duelo liguero del cuadro de Irene Ferreras. Acostumbrado a afluencias más masivas, hasta de cuatro dígitos, en otras ocasiones, el Femenino vio despoblada de más la grada baja de Preferencia, aunque los cánticos en su favor fueron constantes.

Para prolongar el buen arranque rojiblanco en el campeonato, la preparadora no alteró prácticamente su once ganador de la semana pasada en Buñol. La única novedad fue la entrada de Vera Molina, canterana nacida en la capital hace 16 años que debutó en partido oficial con el Granada, por la nórdica Linnéa Solvoll, relegada al banquillo.

Pegada a la línea de cal izquierda, Vera arrancó demasiado tímida. Le faltó chispa para ganar el uno contra uno siempre que lo buscó, pero mejoró en la segunda parte. La visitante Doltra le tapó bien hasta entonces, así como también a Manoly Baquerizo, lateral ofensiva que no pudo explotar sus virtudes. El duelo arrancó lleno de imprecisiones, con el Badalona un poco más lúcido con la pelota. El Granada aguantaba atrás esperando a robar par salir con velocidad en busca de la portería de Canales, pero no lograba hacerse con la posesión.

El equipo incrementó su presión para empezar a ganar duelos y Lauri se activó en la sala de máquinas, marcando el ritmo del juego nazarí como una directora de orquesta. A sus 35 años, se siente como pez en el agua a los mandos de la nave. En cuanto la capitana entró más en juego, el Granada empezó a embotellar al contrario en su propia área. Así llegó el primer disparo del partido antes del cuarto de hora, uno de Miku desde treinta metros que se marchó cerca del larguero visitante.

Un minuto después, una buena combinación colectiva dejó en bandeja el tanto a Ari Mingueza a pase de Laura Pérez. La catalana disparó con potencia tras incorporarse desde segunda línea, pero el travesaño escupió la intentona. No falló Banini, que culminó un contraataque perfecto para batir a Hirao dentro del área y adelantar al Badalona poco después. Un varapalo que no varió los planes.

Acoso sin derribo

El Femenino siguió acosando en campo rival, pero la tela de araña que tejieron Cubedo y Sonia García con la ayuda de la pivote Junge desbarataba cualquier opción. No hubo derribo. Tras la reanudación, el Granada subió una marcha, con Vera más agresiva en sus ataques. La granadina encaró a su par y conectó un buen envío al área pequeña para Keefe, que marró por poco.

La chilena, una de las principales bazas ofensivas de las locales, no tuvo su día. Apenas entró en juego, enjaulada por las centrales visitantes. El Granada echó en falta su juego de espaldas para habilitar a las extremos, una posible solución a la trampa del Badalona por dentro. Ferreras dio entrada a Barquero y Solvoll, pero nada cambió. Faltó poso en la toma de decisiones, todo lo contrario que en el rival, con Llompart marcando los tiempos.

A falta de veinte minutos para el final, Chamorro le ganó la posición a Postigo y se internó en el área para marcar el segundo ante la salida de Hirao, que poco pudo hacer. Supuso la sentencia.de un choque gris de las futbolistas granadinistas, que no dominaron los pequeños detalles, lo que suele pasar factura. Aun así, el Femenino no decayó. Baquerizo puso a prueba a la meta rival con una gran volea, pero Canales se mantuvo firme.

También lo intentó Solvoll tras rascar un balón que se perdía por la línea de fondo, pero su chut no cogió portería. Ambos conjuntos reclamaron penaltis, pero la tecnología los negó. Una nueva normalidad a la que hacerse.