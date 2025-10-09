Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis García dirige un entrenamiento de la semana. Las Palmas

Entrenador de la UD Las Palmas

Luis García: «El Granada merece bastantes más puntos de los que tiene»

Sala de prensa ·

«Es un muy buen equipo independientemente de la clasificación actual», le elogia el técnico rival

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:36

Comenta

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, sostuvo que el Granada es «un muy buen equipo independientemente de la clasificación actual porque merece ... bastantes más puntos de los que tiene». «Fue capaz de girar su dinámica gracias a la tranquilidad y la paciencia, confiando en la forma de trabajar de un gran entrenador con experiencia y ascensos. Tiene diferentes perfiles, físicos y de velocidad para la transición y con buena ocupación del área en fase ofensiva y agresivo en la defensiva. Esperamos un partido muy, muy difícil pero muy bonito, porque allí el campo aprieta mucho, y se verá buen fútbol», expuso de cara a la visita a Los Cármenes de este viernes (20.30 horas).

