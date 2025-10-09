Luis García: «El Granada merece bastantes más puntos de los que tiene»

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, sostuvo que el Granada es «un muy buen equipo independientemente de la clasificación actual porque merece ... bastantes más puntos de los que tiene». «Fue capaz de girar su dinámica gracias a la tranquilidad y la paciencia, confiando en la forma de trabajar de un gran entrenador con experiencia y ascensos. Tiene diferentes perfiles, físicos y de velocidad para la transición y con buena ocupación del área en fase ofensiva y agresivo en la defensiva. Esperamos un partido muy, muy difícil pero muy bonito, porque allí el campo aprieta mucho, y se verá buen fútbol», expuso de cara a la visita a Los Cármenes de este viernes (20.30 horas).

Preguntado en concreto por Sergio Ruiz, cuya vuelta desea Las Palmas desde hace varios mercados, Luis García concedió que tiene «mucha importancia» en el Granada. «Es un futbolista diferente, extraordinario con esa conducción tan magnífica, y esperamos que no pueda participar mucho porque eso nos acercaría a ganar», indicó.

«Lo más importante es que nosotros sepamos el partido que tenemos que jugar, con diferentes momentos ante jugadores con mucho peligro por fuera, siendo estables para seguir defendiendo bien y construir nuestro juego con situaciones de gol», destacó el entrenador de Las Palmas. «Todos los jugadores están muy enchufados y cualquiera puede participar; tenemos plena confianza en ellos», se congratuló.

En relación a los problemas que viene atravesando su equipo en este arranque, Luis García apuntó como exfutbolista que «la precipitación va con la juventud, pero lo fundamental es que el equipo progrese como lo hace y que llegue al último pase como lo viene haciendo aunque a veces no cuente». Por último, y cuestionado por el protagonismo de Jonathan Viera como revulsivo, reseñó que «rendirá cuando se le precise» sin gustarle demasiado la palabra 'revulsivo' al darle «mucha importancia también a quienes entran desde el banquillo».