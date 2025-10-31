Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Bueno, en un partido anterior, con su equipo de trabajo. J. M. B.

Filial del Granada CF

Luis Bueno advierte de que el Recreativo necesitará «oficio» para jugar en El Palo

La entidad anuncia la cesión de Adri Valenzuela al Ciudad de Lucena

R. L.

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Luis Bueno, entrenador del Recreativo Granada, advirtió del peligro de la visita de su equipo a El Palo, conjunto malagueño. «Necesitaremos mucho oficio. Al final, ... tendremos que ponernos el mono de trabajo ante gente muy hecha a la categoría. El partido pasa por ser una familia y estar unidos. Ganar disputas y estar pendientes de lo que pase en el campo y volidar lo de fuera», esgrimió.

Luis Bueno advierte de que el Recreativo necesitará «oficio» para jugar en El Palo