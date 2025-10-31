Luis Bueno advierte de que el Recreativo necesitará «oficio» para jugar en El Palo

Filial del Granada CFLuis Bueno advierte de que el Recreativo necesitará «oficio» para jugar en El Palo
La entidad anuncia la cesión de Adri Valenzuela al Ciudad de Lucena
R. L.
Granada
Viernes, 31 de octubre 2025, 16:56
Luis Bueno, entrenador del Recreativo Granada, advirtió del peligro de la visita de su equipo a El Palo, conjunto malagueño. «Necesitaremos mucho oficio. Al final, ... tendremos que ponernos el mono de trabajo ante gente muy hecha a la categoría. El partido pasa por ser una familia y estar unidos. Ganar disputas y estar pendientes de lo que pase en el campo y volidar lo de fuera», esgrimió.
Por otra parte, el Granada anunció el acuerdo con el CD Ciudad de Lucena para la cesión de Adrián Valenzuela, del filial rojiblanco. En este conjunto está el antiguo secretario técnico del Recreativo, Salva Serrano. También milita en 3ª RFEF, pero en el grupo 10.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión