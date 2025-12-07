Lucas Perrin y Justin Smith, bajas en el Sporting en la próxima jornada

Siguiente rival del GranadaLucas Perrin y Justin Smith, bajas en el Sporting en la próxima jornada
El partido se disputa el sábado a las 16.15 horas
Granada
Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:59
El Sporting de Gijón, próximo rival del Granada, no podrá contar con el defensa Lucas Perrin ni con el mediocentro Justin Smith en la próxima ... jornada. Ambos tendrán un partido de sanción por acumulación de amarillas.
El conjunto asturiano consiguió derrotar el sábado a la Real Sociedad B con un tanto de Gelabert, lo que permite al cuadro mantenerse en la mitad alta de la clasificación. El choque con los nazaríes será el sábado a las 16.15 horas en El Molinón.
