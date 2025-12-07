Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lucas Perrin. Paloma Ucha

Siguiente rival del Granada

Lucas Perrin y Justin Smith, bajas en el Sporting en la próxima jornada

El partido se disputa el sábado a las 16.15 horas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:59

Comenta

El Sporting de Gijón, próximo rival del Granada, no podrá contar con el defensa Lucas Perrin ni con el mediocentro Justin Smith en la próxima ... jornada. Ambos tendrán un partido de sanción por acumulación de amarillas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La resurrección del mercado de San Agustín
  2. 2 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  3. 3 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  4. 4

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  5. 5

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  6. 6

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa
  7. 7 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  8. 8 El Covirán se bloquea
  9. 9 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  10. 10 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lucas Perrin y Justin Smith, bajas en el Sporting en la próxima jornada

Lucas Perrin y Justin Smith, bajas en el Sporting en la próxima jornada