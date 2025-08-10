Lucas Boyé padece un esguince de ligamento lateral en su rodilla

Lucas Boyé se lesionó el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda durante el envite con el Al Ain. El club hizo oficial el diagnóstico ... del delantero, que desvela un esguince en dicha zona tras encimar a un rival en la primera parte. Se desconoce el período estimado de recuperación a falta de menos de una semana para la jornada inaugural de Liga.

El argentino se fue al suelo a los catorce minutos de encuentro en Los Cármenes. Ocurrió justo después de que se lanzase en plancha por bajo para robarle el balón a un defensor del rival emiratí del trofeo. Debió hacer un mal gesto, pues el ariete se quedó unos minutos tendido apoyando su mano sobre la rodilla afectada.

Saltaron las alarmas entre el granadinismo, pues tuvieron que saltar las asistencias médicas del Granada a atender a posiblemente el mejor jugador de la primera plantilla. Trató de continuar en el campo tras su intervención, pero la rodilla no le respondía y tuvo que echarse al césped de manera definitiva. Lo sustituyó Jorge Pascual, atacante recién llegado este verano que se erige como posible recambio de cara al duelo con el Deportivo de La Coruña.

Pese a desconocer la gravedad de tal esguince, lo lógico de dicha lesión pasa por acarrear un tiempo estimado de baja de un mes o mes y medio hasta su sanación, lo que dejaría a Boyé en el dique seco durante las primeras fechas de LaLiga Hypermotion y con los últimos días del mercado por delante.

El Granada se remitió a la cláusula de rescisión del latinoamericano ante el interés suscitado por otros equipos, cantidad que asciende hasta los diez millones de euros. Aunque se trata de un jugador que entra en los planes del míster, no se puede descartar una salida a un club de Primera división, aquellos con más posibilidades de afrontar tal montante. Esta pretemporada Boyé anotó un gol, el del empate frente al Cádiz.