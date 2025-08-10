Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucas Boyé abandona el partido por lesión. J. M. Baldomero
Oficial

Lucas Boyé padece un esguince de ligamento lateral en su rodilla

El club no revela el plazo de recuperación del argentino, pero se estima una baja de entre un mes y un mes y medio

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:03

Lucas Boyé se lesionó el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda durante el envite con el Al Ain. El club hizo oficial el diagnóstico ... del delantero, que desvela un esguince en dicha zona tras encimar a un rival en la primera parte. Se desconoce el período estimado de recuperación a falta de menos de una semana para la jornada inaugural de Liga.

