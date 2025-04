Lucas Boyé tiene los dos dígitos goleadores a tiro

Lucas Boyé tiene a tiro romper la barrera de los dos dígitos goleadores por primera vez en toda su carrera profesional. El delantero argentino lleva ... ya nueve tantos esta temporada en Segunda división, con el que le hizo de penalti al Almería por el derbi del sábado pasado en Los Cármenes. Se quedó en siete durante sus tres campañas con el Elche en Primera división, y ni tan siquiera alcanzó esa cifra, con seis, en la que también disputó en la máxima categoría ya con el Granada el curso pasado.

«Ojalá alcance los diez goles, pero ni me enloquece ni lo tengo todo el tiempo en mente como tro tipo de delanteros. Jamás tuve números goleadores altísimos, pero me pongo el mayor objetivo posible», compartió el propio Lucas Boyé con IDEAL durante una entrevista en febrero. Durante la misma también negó haber asumido ninguna responsabilidad añadida tras la marcha de Myrto Uzuni, pero la realidad muestra que a partir de su rebeldía marca un gol cada dos partidos, con seis tantos en doce encuentros. Los tres últimos, de forma consecutiva al preceder al del Almería los que le hizo al Tenerife y al Oviedo aunque únicamente los de Los Cármenes valieran para ganar.

La presente temporada venía siendo especialmente frustrante para Lucas Boyé por las distintas lesiones que le impedían jugar con regularidad. Sin embargo, la primera jornada sin Uzuni coincidió con su reaparición casi dos meses después, y apenas ha parado de marcar goles desde que recuperara la titularidad. Antes de la racha actual ya anotó en casa del Levante, aunque tampoco allí impidiera una derrota; al Sporting en el Zaidín, de penalti aunque a la segunda para encauzar ese triunfo; y al Huesca en El Alcoraz para rascar un punto después de que el Granada jugara toda la segunda parte con un futbolista menos por la autoexpulsión de Ricard Sánchez.

Durante las primeras quince jornadas, Boyé venía mostrando la misma irregularidad goleadora que durante la temporada pasada. No se estrenó hasta la décima, con un doblete al Tenerife en Los Cármenes, y ya no repetiría hasta noviembre con el Eldense. El estado de gracia que le acompaña ahora supone uno de los mayores argumentos del Granada de cara al 'play off' como mínimo.

Inicios prometedores

Firmado por seis millones de euros ya en septiembre de 2023, escasos días después de que el Atlético de Madrid depositara una cantidad idéntica por la cláusula de rescisión de Samu, Lucas Boyé auguró durante sus primeros partidos unas cifras goleadores que luego no correspondió. Marcó en sus dos primeros encuentros durante las derrotas con la Real Sociedad y el Girona, y otro tanto suyo sí valió al menos un empate con el Betis en el Zaidín tras una jornada seco. A partir de ahí, sin embargo, permaneció hasta 19 encuentros sin ver puerta. Sus dianas en las victorias sobre Alavés y Osasuna en Los Cármenes, ya con José Ramón Sandoval y más allá de otro bingo en Vallecas, maquillaron sus números junto al descenso del equipo. Ahora, sin embargo, quiere contribuir de forma efectiva a la vuelta inmediata a Primera división.