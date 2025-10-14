Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luca Zidane, en el calentamiento. EFE

Jugadores del Granada

Luca Zidane, Sergio Rodelas y Ander Astralaga, titulares con sus selecciones

El primero debuta en las filas de Argelia con triunfo frente a Uganda y los otros dos participan en la victoria de España sub 21 ante Finlandia. Rodelas, sustituido por problemas gástricos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 20:31

Los rojiblancos Luca Zidane, Sergio Rodelas y Ander Astralaga fueron titulares con sus respectivas selecciones nacionales, la argelina el primero y la española sub 21 ... los otros dos. Luca, habitual titular en la portería del Granada, nacido en Francia, debutó con el combinado de procedencia de su abuelo paterno, en un partido que concluyó con un 2-1 ante Uganda, en una remontada consumada en el periodo de prolongación del partido. La 'Rojita', por su parte, reaccionó hasta ganar por 2-1 a Finlandia. Rodelas, afectado por un virus gástrico que le debilitó, fue sustituido en el descanso, tras jugar de inicio también en el duelo anterior, el amistoso con Noruega. Astralaga no jugó ese día, pero sí en este encuentro oficial, lo que se interpreta como que es la principal elección para el seleccionador David Gordo hoy en día.

