Luca Zidane, Sergio Rodelas y Ander Astralaga, titulares con sus selecciones

Los rojiblancos Luca Zidane, Sergio Rodelas y Ander Astralaga fueron titulares con sus respectivas selecciones nacionales, la argelina el primero y la española sub 21 ... los otros dos. Luca, habitual titular en la portería del Granada, nacido en Francia, debutó con el combinado de procedencia de su abuelo paterno, en un partido que concluyó con un 2-1 ante Uganda, en una remontada consumada en el periodo de prolongación del partido. La 'Rojita', por su parte, reaccionó hasta ganar por 2-1 a Finlandia. Rodelas, afectado por un virus gástrico que le debilitó, fue sustituido en el descanso, tras jugar de inicio también en el duelo anterior, el amistoso con Noruega. Astralaga no jugó ese día, pero sí en este encuentro oficial, lo que se interpreta como que es la principal elección para el seleccionador David Gordo hoy en día.

Luca encajó su primera diana como portero de Argelia a los seis minutos, en un intento temprano de Uganda. Le superó Mukwala. Después, mantuvo el tipo hasta que llegaron los tantos de Amoura desde el punto de penalti.

Astralaga, en su encuentro, cometió un error en el minuto 17. Se trastabilló con el balón en los pies y a punto estuvo de marcar Liimatta, al que no hizo penalti de milagro. Al meta vasco lo salvó su compañero Yarek, que taponó el tiro del delantero finlandés. A partir de ahí, tuvo menos trabajo, hasta que en el 65 sufrió un gol en propia puerta de quien le salvó en la primera mitad, Yarek, al ir a cortar un centro finlandés. Astralaga llegó a tocar el balón, pero sin lograr el cambio de trayectoria hacia la red.

Rodelas, antes, protagonizó una acción eléctrica en el minuto 37, aunque luego no pudo conectar con limpieza con los atacantes. En el 40, tuvo una opción de disparo en el área, que le obstaculizaron. Fue sustituido al descanso, tras sufrir vómitos en el vestuario, para que entrara Mayenda, a la postre autor del empate. Gonzalo, en el 93, hizo el 2-1.

Guirao, banquillo

Por su parte, Guirao se quedó en el banquillo en el encuentro de España sub 18, combinado que dirige el también granadino David Tenorio, que se impuso por 2-3 a la Rumanía de la categoría. Todos inician el regreso a Granada, como Hongla y Gael Joel.