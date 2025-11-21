Luca Zidane se recupera a tiempo del derbi entre el Granada CF y el Córdoba

Granada CFLuca Zidane se recupera a tiempo del derbi entre el Granada CF y el Córdoba
Moha Bouldini será la única baja de los rojiblancos
Granada
Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:27
Luca Zidane se recuperó a tiempo de su lesión muscular de cara a la convocatoria para el derbi que dimirá el Granada con el Córdoba ... en Los Cármenes este sábado (21.00 horas). El guardameta volvió a entrenar con aparente normalidad junto al resto del grupo este viernes -incluido Iker García- en la última sesión previa al partido tras dejar atrás el percance fibrilar en el aductor largo de la pierna derecha que le obligó a regresar de la convocatoria de Argelia la semana pasada.
A la novedad de Luca se le unió la de Rubén Alcaraz tras ausentarse por gestión de carga del entrenamiento del miércoles. Con ellos, y después de que Diego Hormigo cumpliera sus dos encuentros de sanción por la agresión a Iván Alejo en Valladolid, el Granada no presentará más bajas que la del aún en recuperación Moha Bouldini. Del filial continuaron en dinámica de primer equipo Mario Jiménez Gambín, Juanjo Flores y Rayan Zinebi pese a no poder ir convocados; los dos primeros, al ser expulsados con el Recreativo Granada el pasado domingo.
