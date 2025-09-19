Luca Zidane opta por Argelia como selección y anticipa un problema para el Granada

Granada CFLuca Zidane opta por Argelia como selección y anticipa un problema para el Granada
Se puede dar el caso que tanto él como Astralaga, internacional sub 21, coincidan en ventanas FIFA y dejen a los rojiblancos sin portero con ficha profesional
Granada
Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:17
Luca Zidane ha optado por Argelia en caso de llamada para convocatorias de su selección, según recoge la cuenta Actu Foot Afrique, que sigue la ... actualidad del fútbol en el continente vecino, citando fuentes oficiales.
El portero del Granada, nacido en Francia, elige así la selección del país de origen de su familia, algo que le acerca a la internacionalidad y que genería un problema para el Granada en caso de que lo citen en las próximas ventanas FIFA, debido a que el otro meta del club, Astralaga, acude con España sub 21 habitalmente. Luca, incluso, podría ir a la Copa de África entre diciembre y enero si empieza a ser llamado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.