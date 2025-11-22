Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada CF

Luca Zidane y Hormigo, novedades en la convocatoria del Granada CF

21 convocados por Pacheta, incluido Iker García

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Luca Zidane y Diego Hormigo son las principales novedades en la convocatoria del Granada CF. Como estaba previsto, el portero regresó a la lista una ... vez recuperado de la lesión que le impidió competir con Argelia en la ventana FIFA, mientras que el defensa sevillano retorna tras cumplir los dos partidos de sanción por su expulsión ante el Real Valladolid.

