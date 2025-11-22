Luca Zidane y Hormigo, novedades en la convocatoria del Granada CF

Granada CFLuca Zidane y Hormigo, novedades en la convocatoria del Granada CF
21 convocados por Pacheta, incluido Iker García
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04
Luca Zidane y Diego Hormigo son las principales novedades en la convocatoria del Granada CF. Como estaba previsto, el portero regresó a la lista una ... vez recuperado de la lesión que le impidió competir con Argelia en la ventana FIFA, mientras que el defensa sevillano retorna tras cumplir los dos partidos de sanción por su expulsión ante el Real Valladolid.
La citación incluye a un tercer portero, el recreativista Iker García. En total, 21 futbolistas, con solo Moha Bouldini en el dique seco.
Los convocados son:
Porteros: Luca Zidane, Ander Astralaga e Iker García.
Defensas: Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams, Hormigo y Diallo.
Centrocampistas: Martin Hongla, Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Manu Trigueros, Pedro Alemañ, Gagnidze, Pablo Sáenz, Álex Sola, Souleymane Faye y Rodelas.
Delanteros: Jorge Pascual y José Arnaiz.
