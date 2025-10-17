Luca y los 10 que funcionan

Luca Zidane recuperó la titularidad en Andorra junto a los diez jugadores de campo que vienen funcionándole al Granada por cuarta jornada consecutiva ya. El ... portero ahora argelino y Ander Astralaga devolvieron a Iker García al Recreativo tras sus internacionalidades y el que jugó lo hizo arriesgando aún más si cabe con los pies, pero con un paradón también. No bastó Sergio Rodelas como revulsivo tras brillar con la sub 21 para que el equipo volviera a ganar. Un 0-0 de manual para inaugurar la jornada el viernes, con el Granada como el equipo más castigado de Segunda división por el 'virus FIFA' también durante la semana, mientras en Primera protestaban por el Villarreal-Barcelona en Miami.

Acababa de empezar el partido en el Nou Estadi y Luca se llevó una patada de karateca de Manu Nieto al anticiparse con valentía en un balón suelto en su área tras una falta lateral, y eso que la jugada estaba invalidada por fuera de juego de uno de sus compañeros. Manu Lama y Oscar le protegieron bien en el resto de envíos, sin más problemas que aquellos en los que el propio portero quiso meterse porque lo demás lo resolvió todo bien, con algo más de trabajo que Iker García contra la UD Las Palmas en Los Cármenes pero tampoco mucho.

Todos los futbolistas del Granada estaban resbalándose pero Luca insistió con jugar en corto desde atrás, por momentos redoblando la apuesta con pases filtrados incluso entre delanteros rivales. Así metió en más de un embolado a Rubén Alcaraz, que bastante tenía con buscarles las cosquillas a los talentos del Andorra. En una de esas le perdió a Gerard Piqué un balón más allá del campo, aunque luego mandara otro aún más lejos Nieto con un disparo. Seguro que al propietario del Andorra le preocupaba bastante más lo de Miami.

La mejor pelota de Luca iba a ser, no obstante, un despeje al espacio para Souleymane Faye que no fue a más porque al extremo le empujaron. El senegalés ejercía ya de '9', sentado Jorge Pascual para que ingresara Rodelas tras pasarse las tres jornadas anteriores sin minutos. Faye no había podido aprovechar dos contragolpes en la primera parte, asistido por Álex Sola en ambas ocasiones, pero a su insistencia tuvo que aferrarse el Granada sin puntas en el banquillo.

La cosa pintaba cada vez peor para los de rosa, y Luca tuvo que volar sin motor a falta de veinte minutos todavía para evitar que un trallazo de Jastin se colase por la escuadra. Sus compañeros se lo agradecieron dejándole vendido en el saque de esquina posterior, pero el cabezazo de Diego Alende se fue desviado tras salir el portero como a dar un susto.

Parecía que nadie quería pasarle la bola a Rodelas, y con la primera que tuvo regaló una oportunidad preciosa a Sola que tampoco él supo llevar a gol. El extremo se cebó luego en una acción que prefirió finalizar él mismo, estrellándose con su marcador, y mandó a las nubes un envío preciso de Oscar desde la línea de fondo aunque partiera en fuera de juego cuando pasó al lateral derecho. Quizás por enmendar la plana se precipitó en otro contragolpe algo más tarde, sin fe en Sola antes de que le diera el relevo Pablo Sáenz, que tuvo por bienvenida un golpetazo en la cara.

Afortunadamente para Rodelas pero sobre todo para Luca, Min-su mandó por encima del larguero también un rodillazo a pase de Jastin también desde la línea de fondo a cinco minutos del final ya. Una oportunísima cobertura de Luka Gagnidze ya en el tiempo añadido valió buena parte del punto. No era mal botín para un equipo que al fin se construye sobre la portería a cero.