Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luca Zidane controla un balón en el Estadio Nacional de Andorra. LOF

Andorra - Granada | La contracrónica

Luca y los 10 que funcionan

El portero ahora argelino recupera la titularidad tras su internacionalidad arriesgando aún más si cabe con los pies pero con un paradón también, sin que Rodelas baste como revulsivo para que el equipo vuelva a ganar

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:24

Comenta

Luca Zidane recuperó la titularidad en Andorra junto a los diez jugadores de campo que vienen funcionándole al Granada por cuarta jornada consecutiva ya. El ... portero ahora argelino y Ander Astralaga devolvieron a Iker García al Recreativo tras sus internacionalidades y el que jugó lo hizo arriesgando aún más si cabe con los pies, pero con un paradón también. No bastó Sergio Rodelas como revulsivo tras brillar con la sub 21 para que el equipo volviera a ganar. Un 0-0 de manual para inaugurar la jornada el viernes, con el Granada como el equipo más castigado de Segunda división por el 'virus FIFA' también durante la semana, mientras en Primera protestaban por el Villarreal-Barcelona en Miami.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  3. 3 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  4. 4 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  5. 5

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  6. 6

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  7. 7 La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación
  8. 8 La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas
  9. 9 Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro
  10. 10 Prohíben a una ladrona entrar en un súper de Granada en el que quiso robar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luca y los 10 que funcionan

Luca y los 10 que funcionan