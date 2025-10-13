Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Justo celebra su gol este sábado con el Recreativo. J. M. B.

Granada CF

Loulendo, atacante del filial, todavía no tiene la documentación para jugar

El Recreativo Granada tampoco tiene un ariete en racha y su máximo goleador es el medio ofensivo Álvaro Justo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:20

A algunos aficionados rojiblancos les llamó la atención un anuncio de su club el 1 de septiembre: el fichaje para el filial del Granada de ... un delantero que, en la web especializada 'Transfermarkt', aparecía con una valoración de mercado de 400.000 euros. Josna Loulendo, nacido en Congo, de 21 años, llegaba como cedido procedente del Al Ain FC, equipo de Emiratos Árabes Unidos que se había medido al Granada en su trofeo de presentación en Los Cármenes. Sin embargo, mes y medio después, el futbolista sigue sin debutar con el Recreativo ya que todavía no tiene la documentación pertinente para jugar. Aunque en el préstamo, su club de procedencia asume la mayor parte de los costes, sin duda es un problema que no sea una opción más para el entrenador del filial, Luis Bueno.

