Loulendo, atacante del filial, todavía no tiene la documentación para jugar

Rafael Lamelas Granada Lunes, 13 de octubre 2025, 00:20

A algunos aficionados rojiblancos les llamó la atención un anuncio de su club el 1 de septiembre: el fichaje para el filial del Granada de ... un delantero que, en la web especializada 'Transfermarkt', aparecía con una valoración de mercado de 400.000 euros. Josna Loulendo, nacido en Congo, de 21 años, llegaba como cedido procedente del Al Ain FC, equipo de Emiratos Árabes Unidos que se había medido al Granada en su trofeo de presentación en Los Cármenes. Sin embargo, mes y medio después, el futbolista sigue sin debutar con el Recreativo ya que todavía no tiene la documentación pertinente para jugar. Aunque en el préstamo, su club de procedencia asume la mayor parte de los costes, sin duda es un problema que no sea una opción más para el entrenador del filial, Luis Bueno.

El Recreativo, como le sucede al primer equipo masculino, tampoco tiene un ariete en racha. Su máximo goleador, con tres dianas en los cinco partidos disputados –tiene uno aplazado al martes con el Huétor Vega– es un centrocampista ofensivo, Álvaro Justo, sevillano emergido del Juvenil de División de Honor que ya tuvo buenas apariciones con el filial antes de bajar desde 2ª RFEF. Metió un tanto este mismo sábado. La referencia del Recreativo frente al Torredonjimeno fue Rayan Zinebi, de 18 años, que anotó una diana a los jienenses. Como alternativa, Owen Emeka, de tan solo 16, todavía verdes.

Granada CF