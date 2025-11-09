Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Loïc Williams pelea por un balón que atrapa el portero del Zaragoza. José Miguel Baldomero

Granada CF | La contracrónica

Loïc vuelve de menos a más

El central recupera su sitio al desplazarse Oscar al lateral derecho por la baja de Pau Casadesús y muestra dudas con el balón y sin él durante buena parte del partido contra el Zaragoza, pero luego protege la remontada con solvencia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:34

Las molestias físicas de Pau Casadesús permitieron a Loïc Williams recuperar su sitio en la defensa del Granada con el desplazamiento de Oscar Naasei al ... lateral derecho y fue de menos a más contra el Zaragoza. El central mostró dudas con el balón y sin él durante buena parte de un partido que empezó de la peor manera posible, pero luego protegió la remontada con solvencia atrás pese a que los maños le acumularon delanteros más frescos enfrente.

