Loïc vuelve de menos a más

Las molestias físicas de Pau Casadesús permitieron a Loïc Williams recuperar su sitio en la defensa del Granada con el desplazamiento de Oscar Naasei al ... lateral derecho y fue de menos a más contra el Zaragoza. El central mostró dudas con el balón y sin él durante buena parte de un partido que empezó de la peor manera posible, pero luego protegió la remontada con solvencia atrás pese a que los maños le acumularon delanteros más frescos enfrente.

La baja de Casadesús impidió a Pacheta repetir a sus diez jugadores de campo titulares por séptima jornada consecutiva y ahí que reapareció Loïc Williams, que llevaba sin jugar de inicio en Liga desde la derrota con el Leganés en Los Cármenes a mitad de septiembre como preludio de la mejor racha del equipo en la temporada. Tanto llevaba sin corearse su nombre a bombo y platillo que la megafonía le rebautizó como 'Luis'. A Oscar de lateral, por su parte, lo definió bien que lo primero que se pitara en el partido fuese un fuera de juego suyo a modo de extremo.

Lo siguiente, sin embargo, ya fue el gol del Zaragoza en el que precisamente intervino Oscar. Todo vino de una entrega comprometida de 'Luis' Williams a Souleymane Faye de espaldas, y Pau Sans metió la puntita mientras su compañero ghanés esperaba la salida de Luca Zidane con la mala suerte de que fue el propio lateral quien terminó introduciendo el balón en su propia portería. Las indecisiones con la pelota del central zurdo desde entonces le costaron algunos pitos del granadinismo, mucho más lento de lo que pareció la campaña pasada además en varios contragolpes maños en los que le auxilió Manu Lama.

Tampoco lo estaba pasando demasiado bien Oscar como lateral. Inseguro en varios pases, perfilado de forma rara, casi mete en un embolado a Luca en un potentísimo pase atrás cuando más convencido pareció. Una pérdida suya estuvo cerca de costar un segundo gol justo antes del empate de Jorge Pascual que lo dejó en una anécdota. Al rechace en el balón parado ofensivo como síntoma de su mejorable juego aéreo, enganchó un par de voleas que fueron más peligrosas para su propio equipo que para el contrario.

Loïc Williams se haría un lío con Luca Zidane a la vuelta del descanso, pero fue a más a partir de ahí y le devolvió algún que otro favor a Lama. 'Luis' acarició su momento de gloria con un gol de cabeza que le fue anulado poco después por fuera de juego y pateó la valla de la publicidad luminosa de puro coraje. Siguió bailando atrás con Mario Soberón, a quien concedió demasiado espacio en ocasiones, y más tarde se las vería también con Sinan Bakis.

El gol de Pedro Alemañ emplazó a Pacheta a mover el banquillo y una de sus primeras decisiones fue quitar Oscar, con demasiadas dudas como lateral esta vez, para retrasar a Álex Sola. Al contrario de lo que pasó en Valladolid, la ventaja no atemorizó al Granada sino todo lo contrario y esta vez fue a por un gol más de renta desde los propios cambios de su entrenador. Sin Diego Hormigo por su expulsión en Zorrilla, hasta Sergio Rodelas terminó haciendo de lateral dando respiro al fatigado Baïla Diallo.

Nada impidió que el Zaragoza terminara bombardeando el área del Granada por el empate, y el recién ingresado Dani Gómez chutó al poste tras 'romper' a Loïc Williams en el área pese a que el central pasaba por sus mejores momentos en el partido. Sería la indecisión de Luca en un centro de Paulino al final, con todo, lo que pondría a prueba la tensión rojiblanca antes de la sentencia de José Arnaiz.