La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman

Rafael Lamelas Granada Sábado, 30 de agosto 2025, 23:12

La llave para la llegada de fichajes al Granada depende de Hongla y Weissman. De que cualquiera de los dos, o ambos, salgan del club, ... escenarios complejos. El camerunés ha rechazado una y otra vez la posibilidad de irse al Aris y no tiene nada más 'serio' sobre la mesa de momento, aunque él crea que su cotización le da para otras aspiraciones. El Levante le ronda. El israelí, por su parte, que cambió de agente, lo tiene todo enredado por su salario. A un año de concluir contrato, los rojiblancos aún han de amortizar 750.000 euros por él. Una rescisión sería lesiva para la economía nazarí.

Pacheta reconoció las situaciones con Hongla y Weissman, pero advirtió: «No sé si haremos algo, pero para que se haga algo en condiciones, hay que dar salidas». También dejó abierta la posibilidad de que, una vez cerrada la ventana, inscribir a recreativistas con el primer equipo.

