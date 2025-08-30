Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Shon Weissman, este sábado. Ariel C. Rojas

Granada CF

La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman

En este contexto, las opciones tocadas, como el pivote Unai Vencedor, el extremo Álex Sola y algún 'tapado', se hacen más complicadas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:12

La llave para la llegada de fichajes al Granada depende de Hongla y Weissman. De que cualquiera de los dos, o ambos, salgan del club, ... escenarios complejos. El camerunés ha rechazado una y otra vez la posibilidad de irse al Aris y no tiene nada más 'serio' sobre la mesa de momento, aunque él crea que su cotización le da para otras aspiraciones. El Levante le ronda. El israelí, por su parte, que cambió de agente, lo tiene todo enredado por su salario. A un año de concluir contrato, los rojiblancos aún han de amortizar 750.000 euros por él. Una rescisión sería lesiva para la economía nazarí.

