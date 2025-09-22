Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gagnidze y Diallo, este último novedad en la convocatoria, durante el entrenamiento del domingo, junto a Martin Hongla y Rubén Alcaraz. José Miguel Baldomero
Burgos - Granada | La previa

Llega la hora de un cambio en profundidad

El equipo necesita una metamorfosis inmediata en El Plantío si no quiere que su proyecto se tambalee tan pronto como el año pasado

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:52

El Granada necesita una metamorfosis inmediata en El Plantío si no quiere que su proyecto se tambalee tan pronto como el año pasado. Tras una jornada como esta, la sexta, de la temporada anterior, cayó Guille Abascal después de un empate en Los Cármenes con el Málaga. El debate respecto al sevillano era un clamor en comparación con los todavía escasos detractores que se perciben en el entorno del club en contra de Pacheta, pero ante situaciones de emergencia, ya se sabe que el banquillo rojiblanco se suele electrificar más pronto que tarde.

El burgalés, para jugar en su tierra, anticipa «varios cambios», escarmentado por las probaturas en el amistoso del jueves en Jaén, que queda claro que ha dejado señalados a algunos, ya se verá cuáles en virtud de su alineación. El preparador busca soluciones y espera encontrarlas porque ni su largo contrato aguantaría un agravamiento de esta crisis de resultados, fruto de un juego irregular y de fallos de principiantes, aunque no todo es achacable a la inexperiencia. Hay futbolistas con galones que cobran mucho que han de elevar el nivel y liderar al resto desde sus parcelas. Si no, será complicado recuperar el aliento en esta guerra de desgaste que denominan LaLiga Hypermotion.

Moha Bouldini es el único futbolista que se queda en tierra por lesión. Vuelve a estar disponible Baïla Diallo que, pese a la prudencia de Pacheta sobre su recuperación, apunta al once titular por la necesidad de un lateral izquierdo puro, debido a que tiene toda la pinta de que volverá a haber cuatro en la retaguardia. Habrá que comprobar si se cae del cartel Pau –lo que mandaría a Oscar al lateral– o Loïc, que está desconocido.

Para la medular, es presumible que actúe Rubén Alcaraz, curtido en mil batallas, robustez para acompañar quizás a Pedro Alemañ y Sergio Ruiz. Luka Gagnidze, que destacó hasta sus problemas físicos en Jaén, tendrá minutos seguro.

Arriba, Faye y Pascual son elementos clave. En la derecha puede aparecer Sola si no se emplea de lateral. Otras soluciones son posibles, pero no tan evidentes. Pacheta graduará su revolución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  5. 5

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  6. 6

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  7. 7 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  8. 8 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos
  9. 9

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»
  10. 10 La mansión que se vende a caballo entre Granada y la Costa por 3,5 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llega la hora de un cambio en profundidad

Llega la hora de un cambio en profundidad