Llega la hora de un cambio en profundidad

El Granada necesita una metamorfosis inmediata en El Plantío si no quiere que su proyecto se tambalee tan pronto como el año pasado. Tras una jornada como esta, la sexta, de la temporada anterior, cayó Guille Abascal después de un empate en Los Cármenes con el Málaga. El debate respecto al sevillano era un clamor en comparación con los todavía escasos detractores que se perciben en el entorno del club en contra de Pacheta, pero ante situaciones de emergencia, ya se sabe que el banquillo rojiblanco se suele electrificar más pronto que tarde.

El burgalés, para jugar en su tierra, anticipa «varios cambios», escarmentado por las probaturas en el amistoso del jueves en Jaén, que queda claro que ha dejado señalados a algunos, ya se verá cuáles en virtud de su alineación. El preparador busca soluciones y espera encontrarlas porque ni su largo contrato aguantaría un agravamiento de esta crisis de resultados, fruto de un juego irregular y de fallos de principiantes, aunque no todo es achacable a la inexperiencia. Hay futbolistas con galones que cobran mucho que han de elevar el nivel y liderar al resto desde sus parcelas. Si no, será complicado recuperar el aliento en esta guerra de desgaste que denominan LaLiga Hypermotion.

Moha Bouldini es el único futbolista que se queda en tierra por lesión. Vuelve a estar disponible Baïla Diallo que, pese a la prudencia de Pacheta sobre su recuperación, apunta al once titular por la necesidad de un lateral izquierdo puro, debido a que tiene toda la pinta de que volverá a haber cuatro en la retaguardia. Habrá que comprobar si se cae del cartel Pau –lo que mandaría a Oscar al lateral– o Loïc, que está desconocido.

Para la medular, es presumible que actúe Rubén Alcaraz, curtido en mil batallas, robustez para acompañar quizás a Pedro Alemañ y Sergio Ruiz. Luka Gagnidze, que destacó hasta sus problemas físicos en Jaén, tendrá minutos seguro.

Arriba, Faye y Pascual son elementos clave. En la derecha puede aparecer Sola si no se emplea de lateral. Otras soluciones son posibles, pero no tan evidentes. Pacheta graduará su revolución.

