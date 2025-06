Levante y Elche, dos claros ejemplos de la importancia del entrenador para subir

42 jornadas no suelen engañar en Segunda. A veces, se cuelan en la promoción equipos que se pasan la temporada haciendo la goma con la ... parte de arriba gracias a una gran recta final, pero lo lógico es que los que más tiempo han pasado entre los seis primeros sean los que opten. Solo el Huesca, de los equipos más regulares durante parte del curso, se vio descabalgado por su inercia negativa de las últimas semanas y la pujanza del Almería, el único que venía del descenso que disputará las eliminatorias de ascenso, aunque con la dificultad de hacerlo sin Luis Suárez y Marc Pubill al menos en la primera eliminatoria.

En cualquier categoría, la mano del entrenador resulta primordial, pero en LaLiga Hypermotion, más si cabe. Salvo excepciones, cuando baja un club tras una estancia larga en la élite, las diferencias económicas entre los que caen de arriba y los que ya están no son tan exageradas como las que se plasman en Primera. El seguro del descenso con frecuencia no compensa unas cargas salariales exageradas que condicionan el margen de maniobra de los clubes. Por lo general, conjuntos como Granada, Cádiz o Almería tienen plantillas amplias, pero esto no significa que su equipo sea fiable ni que le saquen rédito a esa teórica profundidad de banquillo.

Acertar con el técnico define gran parte del éxito de un proyecto. Levante y Elche, los dos que han subido directos, son claros ejemplos de la importancia del preparador para subir. Los modelos de Julián Calero y Eder Sarabia, respectivamente, no pueden ser más diferentes en cuanto a interpretación del juego, pero coinciden en que expresan con claridad la personalidad de quienes dirigen las escuadras, no tanto la estructura que les rodea. Los granotas se quedaron sin director deportivo a mitad del curso cuando Felipe Miñambres se fue al Tenerife, ahora aspirante a la propia presidencia de los chicharreros. Los ilicitanos, por su parte, vieron cómo dimitía su ejecutivo en verano, Chema Aragón, precisamente por el intervencionismo del dueño del club, Christian Bragarnik. Lo cierto es que esta teórica anomalía no afectó porque Sarabia supo insuflar sus valores futbolísticos al grupo. Un técnico que fue cesado de un Andorra colista y que un año después toca la gloria. Calero llegó al Levante tras salvar al Cartagena, al que llegó de revulsivo.

Si hay alguna ventaja para el Granada en no disputar el 'play off' está en que ya puede iniciar la confección de su nueva versión 25/26. Para ello, ya tiene a su entrenador, Pacheta, que desde el principio ha recalcado su intención de contribuir a la política de fichajes, algo que corroboró el director general, Alfredo García Amado, tras la presentación del burgalés.

Si los nazaríes consiguen alinear sus incorporaciones con la sensibilidad de Pacheta, las posibilidades de éxito aumentarán, en vista de su experiencia con clubes que lograron el salto como Elche, por las eliminatorias, o Valladolid, por la vía rápida. De hecho, ya es una ventaja para él haber trabajado con la actual plantilla durante tres semanas porque le será más fácil hacer la criba entre los que le interesen –tengan o no contrato– y los que no.

Pacheta sabe que tendrá muchos rivales. Los principales, los que llegan de arriba, como Las Palmas, Leganés y Valladolid. Los siguientes, los que muerdan el polvo en la promoción, que querrán repetir al menos dentro de un año. Después, cuadros históricos que busca reverdecer laureles, sin descartar sorpresas como el Mirandés. Con la captación de Miguel Melgar, Javi Alonso y Augusto Benito y el refrendo del consejo de administración, las semanas dirán si esta fórmula sin director deportivo funciona o encalla.

Todo empezará con la aclaración sobre los jugadores que acaban contrato. A priori, no seguirá ninguno, pues solo tiene oferta Brau y se va. Después, vendrán las intrigas de un mercado largo.