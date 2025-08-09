Lucas Boyé da el susto en la rodilla izquierda al cuarto de hora

Lesionado en el GranadaLucas Boyé da el susto en la rodilla izquierda al cuarto de hora
El percance del delantero argentino precipita el debut de Jorge Pascual
Granada
Sábado, 9 de agosto 2025, 20:39
Lucas Boyé dio el susto al cuarto de hora del Trofeo Ciudad de Granada. El delantero argentino se afanó por robar un balón a un ... futbolista del Al Ain y cayó al suelo en la pugna con un mal gesto en su rodilla izquierda. Boyé probó la articulación, comprobando su movilidad no sin dificultades, e incluso trató de continuar, pero terminó pidiendo el cambio.
La lesión de Boyé precipitó el debut de Jorge Pascual. Lo previsto era que el delantero firmado del Villarreal saliera durante la segunda parte, sin rodaje en partidos amistosos hasta entonces, pero la posible convalecencia del argentino obliga a acelerar su adaptación. A la sustitución, además, le siguió el doblete de Kodjo para el Al Ain.
