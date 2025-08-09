Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lucas Boyé se duele sobre el césped de su lesión en la rodilla izquierda. José Miguel Baldomero

Lesionado en el Granada

Lucas Boyé da el susto en la rodilla izquierda al cuarto de hora

El percance del delantero argentino precipita el debut de Jorge Pascual

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:39

Lucas Boyé dio el susto al cuarto de hora del Trofeo Ciudad de Granada. El delantero argentino se afanó por robar un balón a un ... futbolista del Al Ain y cayó al suelo en la pugna con un mal gesto en su rodilla izquierda. Boyé probó la articulación, comprobando su movilidad no sin dificultades, e incluso trató de continuar, pero terminó pidiendo el cambio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a un joven de 20 años de un disparo en el pecho en Pinos Puente
  2. 2 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  3. 3 Un adolescente sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva
  4. 4

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  5. 5

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  6. 6

    «¡Ha sido don Paco!»: el crimen en el conocido burdel de la Colón que sobrecogió Granada
  7. 7

    El parque de la Chana que ya no tiene niños
  8. 8

    La nueva vida de Marta en Polícar
  9. 9 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  10. 10 El pueblo de Granada que tuvo la costura como santo y seña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lucas Boyé da el susto en la rodilla izquierda al cuarto de hora

Lucas Boyé da el susto en la rodilla izquierda al cuarto de hora