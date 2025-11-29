Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual celebra su gol. P. V. / GCF

Cultural - Granada CF | La crónica

El 'león' Pascual da la victoria en León

El Granada vuelve a ganar fuera de casa dos meses después, para dormir fuera del descenso, gracias a un gol en la primera parte del almeriense en un partido muy competido

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:26

El 'león' Pascual dio la victoria en León a un Granada al que se resistió dos meses volver a ganar lejos de casa. El almeriense ... apareció con su garra delicada para materializar una jugada con los mismos protagonistas que en el gol al Córdoba en Los Cármenes, aunque con el finalizador cambiado. José Arnaiz puso el balón desde el banderín y el que conectó primero fue Manu Lama con un frentazo que acabó en los pies de Pascual. Este apuntilló con la colaboración de Manu Justo, al que le rebotó el esférico antes de acabar en la jaula. Desde entonces, una actuación notable en lo defensivo de los nazaríes, fuertes en la ventaja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

