El 'león' Pascual da la victoria en León

El 'león' Pascual dio la victoria en León a un Granada al que se resistió dos meses volver a ganar lejos de casa. El almeriense ... apareció con su garra delicada para materializar una jugada con los mismos protagonistas que en el gol al Córdoba en Los Cármenes, aunque con el finalizador cambiado. José Arnaiz puso el balón desde el banderín y el que conectó primero fue Manu Lama con un frentazo que acabó en los pies de Pascual. Este apuntilló con la colaboración de Manu Justo, al que le rebotó el esférico antes de acabar en la jaula. Desde entonces, una actuación notable en lo defensivo de los nazaríes, fuertes en la ventaja.

Nunca se relajaron, un factor decisivo para mantener el marcador, con Ander Astralaga confirmando que es el nuevo guardián de la meta. El equipo descansa fuera del descenso y mantuvo la meta a cero. Dos hitos para una escuadra que moldea Pacheta desde la máxima implicación de sus pupilos. Volvió a jugar Bouldini, lo que le proporciona una solución para cuando a Pascual se le agotan las pilas, y mantuvo su predilección por Rodelas en lugar de Pablo Sáenz, que le está saliendo caro lo de quitar fotos rojiblancas de Instagram.

Cultural y Deportiva Leonesa Edgar Badia; Iván Calero, Rodri Suárez (Tomás, m. 80), Barzic, Hinojo; Selu Diallo, Yayo (Bicho, m. 61), Lucas Ribeiro (Agustín Pastoriza, m. 75), Mboula (Tresaco, m. 61); Luis Chacón y Manu Justo (Diego Collado, m. 80). 0 - 1 Granada CF Astralaga; Oscar Naasei (Pau Casadesús, m. 75), Manu Lama, Loïc Williams, Baïla Diallo; Sergio Ruiz, Pedro Alemañ (Rubén Alcaraz, m. 61), Álex Sola, Souleymane Faye (Rodelas, m. 86); José Arnaiz (Manu Trigueros, m. 75); y Jorge Pascual (Moha Bouldini, m. 86). GOL: 0-1, m. 23: Jorge Pascual.

ÁRBITRO: Miguel González Díaz (comité asturiano). Amonestó a los locales Ribeiro (m. 74) y Barzic (m. 83); y a los visitantes José Arnaiz (m. 45+1), Jorge Pascual (m. 57) y Pau Casadesús (m. 79).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Reino de León ante 9.527 espectadores.

La mejor forma de aporrear la puerta de la titularidad para un atacante es con goles y asistencias. Arnaiz llevaba dos dianas y un saque de córner habilitador de un tanto en los últimos tres partidos, argumentos sólidos para opositar al once inicial. Pacheta ya veía algo entumecido el sistema con tres centrocampistas, con Rubén Alcaraz menos enérgico que tras su aterrizaje, lo que le hizo abrir hueco a un mediapunta. Apunta la participación en la acción que otorgó los tres puntos.

Lo cierto es que el equipo adquirió una fluidez ofensiva desde el principio. La Cultural basaba todo en el envío largo hacia los desmarques de Mboula mientras el Granada se armaba de paciencia con el balón. Prodigaba intercambios en su campo para luego afilarse en terreno enemigo. Después de una llegada aislada de Manu Justo, los de blanquiazul esta vez se encargaron de marcar el ritmo de los acontecimientos.

Una llegada de Diallo por la izquierda no llegó a Álex Sola por muy poco. Hinojo coló una uña y forzó un córner que fue letal para los locales. Arnaiz la sirvió para Manu Lama, cuyo cabeceo se transformó en pase hacia Pascual. Con el interior y de primeras, chutó a meta y aprovechó el rebote en Justo para celebrar su sexto gol de la temporada, contando el de Copa. De meses a dieta a comer a demanda en casi todos los encuentros.

El gobierno nazarí duró una media hora, con buen despliegue, también por la derecha, aunque Oscar no sea muy ortodoxo en sus incorporaciones. Levantaron un poco el pie los de Pacheta y esto lo aprovechó la Cultural bajo una intensa lluvia para recuperar el aliento y tener más la pelota. Para el Granada se hizo adecuado replegarse ordenadamente y lanzarse a la carrera. Faye, en una subida así, habilitó a Arnaiz, que recortó con la derecha, lanzó con la izquierda y casi se carga a un espectador.

Ya en el añadido, Ribeiro tuvo una intentona que sacó Astralaga, quien ya se puede sentir el actual predilecto de su entrenador. Luis Chacón prácticamente despidió el primer acto con una falta peligrosa que pasó a unos palmos del larguero.

Arnaiz, ya con amarilla, pudo ver la segunda tarjeta en un ligero atropello a Mboula con un árbitro más quisquilloso. Su gesto intentando pararse le valió el indulto. Eran momentos de alternancia, sin que ningún equipo sometiera al otro, quizás con algo más de intención el conjunto local por ir detrás en el marcador.

Faye abrió la salva de llegadas tras el descanso antes de que ingresara Rubén Alcaraz por Pedro Alemañ, algo tocado muscularmente. La Cultural también buscó recursos en su banquillo para encarar la última media hora. Manu Justo buscó un remate ante la marca de Loïc que se le marchó fuera por poco.

Astralaga, gigante

El Granada solo respondía, sin dejar de presionar pero con poca construcción, más pendiente de no cometer fallos que de jugársela en la vanguardia. De un despeje desafortunado de Loïc casi nace el empate local, pero la pelota traviesa la sacó Astralaga agigantándose ante Justo. Más tuvo que lucirse en un contragolpe de Tresaco, que dejó seco a Lama en la acometida, pero que no contaba con la manopla ágil del vasco.

Remodeló Pacheta con Pau Casadesús y Manu Trigueros, uno más en el centro del campo. No había muchos sustos a Edgar Badia y esto mantenía la inquietud en el bando visitante. El lateral, pese a estar fresco, cometió dos torpezas casi seguidas, en una conducción y en una falta aparatosa que supuso un roce del travesaño en el lanzamiento de Luis Chacón.

El sufrimiento se intensificó. Loïc evitó una oportunidad para el granadino Diego Collado. Entraron Rodelas y Bouldini y hasta hubo un gol anulado al marroquí por falta previa, en una incursión en solitario. Buen trabajo en su retorno.

Astralaga festejó efusivamente hasta los despejes de sus compañeros. Casi desconyunta al bueno de Diallo. Quería el triunfo, deseaba la puerta a cero y todo se consumó. Pudo ser sin tanta angustia si Rodelas cuela un centrochut con sello alhendinense. Al final, con una muesca sirvió para meter los puntos en la maleta y prepararse para la ronda copera en Tenerife con algo de alivio.