Paco López, en su última visita a Los Cármenes. R. I.

Rival del Granada

Un Leganés con una presión conocida

Vuelve Paco López a Los Cármenes

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:16

Vuelve Paco López a Granada, quien ya 'rascó' un empate con el Cádiz la temporada pasada. Su Leganés es el rey de las tablas y ... esto preocupa en tierras madrileñas, que consideran a su equipo un aspirante claro al regreso a Primera. Lo cierto es que tiene futbolistas con nivel de superior categoría, pero armonizar todo siempre lleva un tiempo.

