Un Leganés con una presión conocida

Rival del GranadaUn Leganés con una presión conocida
Vuelve Paco López a Los Cármenes
Granada
Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:16
Vuelve Paco López a Granada, quien ya 'rascó' un empate con el Cádiz la temporada pasada. Su Leganés es el rey de las tablas y ... esto preocupa en tierras madrileñas, que consideran a su equipo un aspirante claro al regreso a Primera. Lo cierto es que tiene futbolistas con nivel de superior categoría, pero armonizar todo siempre lleva un tiempo.
El valenciano afronta el tercer proyecto que recoge tras una bajada de nivel. El primero fue el Granada, al que subió como campeón. El segundo, el curso pasado, el Cádiz, en el que no le fue nada bien. Ahora intenta centrarse en el «trabajo» más que en el ascenso. Será bien recibido por una afición rojiblanca que le quiere.
