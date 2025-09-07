El Leganés no pasa del 0-0 con la Cultural y vendrá sin el hermano de Paco López

Próximo rivalEl Leganés no pasa del 0-0 con la Cultural y vendrá sin el hermano de Paco López
Ha empatado sus cuatro partidos de Liga
Granada
Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:29
El Leganés del exrojiblanco Paco López, próximo rival del Granada, no pasó del 0-0 en su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa. Un ... encuentro con algunas buenas intervenciones de los porteros, aunque de manera aislada, en el que fue expulsado el segundo entrenador de los pepineros, Toni López, hermano de Paco, siempre integrante de su cuerpo técnico.
El conjunto madrileño llegará a Los Cármenes sin conocer la victoria, como el Granada, aunque tras empatar sus cuatro primeros encuentros de Liga ante Huesca, Cádiz, Deportivo y Cultural.
