Banquillo del Leganés, con Ignasi Miquel entre ellos, con coleta. LaLiga

Próximo rival

El Leganés no pasa del 0-0 con la Cultural y vendrá sin el hermano de Paco López

Ha empatado sus cuatro partidos de Liga

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:29

El Leganés del exrojiblanco Paco López, próximo rival del Granada, no pasó del 0-0 en su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa. Un ... encuentro con algunas buenas intervenciones de los porteros, aunque de manera aislada, en el que fue expulsado el segundo entrenador de los pepineros, Toni López, hermano de Paco, siempre integrante de su cuerpo técnico.

