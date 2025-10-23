Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Declaraciones de Manu Lama tras el acto por el patrocinio del Granada con Cervezas Alhambra. Blanca Rodríguez
Protagonista en el Granada CF

Lama: «Este equipo es otro ya y tiene mucho que dar todavía»

«Estamos generando ocasiones aunque nos falte suerte o algo más de calidad para definir; todo llegará», expresa el central

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:54

Manu Lama aseguró que el Granada se encuentra «preparado para recibir a uno de los mejores equipos de la categoría» antes del derbi con el Cádiz en Los Cármenes del sábado. «Trabajamos con muchas ganas esta semana; venimos de tener buenos resultados y queremos ampliarlos, aunque necesitaremos estar al 100% para sacar los tres puntos, que es lo que queremos», expresó tras el acto de presentación del patrocinio del club con Cervezas Alhambra.

«El Cádiz viene de perder pero nosotros intentaremos afianzarnos atrás y mantener la portería a cero para aprovechar las oportunidades que tengamos», abundó el central del Granada sobre el derbi. No le dio más importancia a los dos partidos sin marcar que encadena el equipo: «Estamos generando ocasiones aunque nos falte suerte o algo más de calidad para definir; todo llegará, porque el trabajo de la semana, que es lo que importa, está siendo bueno».

«Creo que este equipo es otro ya y que tiene mucho que dar todavía», sostuvo Lama. «El inicio de la temporada no fue el mejor pero estamos creciendo con el paso de las jornadas y ya llevamos un mes y medio sin perder, algo que pocos han conseguido en la categoría. El equipo era muy bueno pero ya nos vamos conociendo todos mejor. Seguiremos trabajando y mejorando», añadió.

El central reconoció su complicidad con Oscar Naasei y Rubén Alcaraz. Del centrocampista dijo que es «un experto en la categoría» y que aporta «mucho empaque en el centro del campo». Por último, y en relación al delantero juvenil Rayan Zinebi, reflejó verle «preparado para debutar» aunque «una cosa sea entrenar y otra, jugar». «Si le toca este finde se verá de lo que es capaz», aventuró.

