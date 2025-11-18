LaLiga denuncia insultos a Astralaga y al Granada en El Sardinero

LaLiga elevó cuatro denuncias al Comité de Competición de la Federación y a la Comisión Antiviolencia por insultos de una parte de la afición del ... Racing hacia el Granada durante su enfrentamiento del pasado sábado.

Según lo recogido en el informe del ente que preside Javier Tebas, un grupo de hinchas locales situados tras la pancarta de 'La Gradona de los Malditos' «entonaron de forma coral y coordinada» el cántico que reza «que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret» a Ander Astralaga, meta rojiblanco, durante 15 segundos en el tramo final del partido. El curso pasado también lo recibió Luca, exracinguista.

Tras el pitido final, un grupo de aficionados situados en el mismo sector de Preferencia Norte cantó «Puta Granada» y «Mantilla, mátalo». Este último fue dedicado a un futbolista nazarí durante la tangana que protagonizaron ambos equipos. Posiblemente, a Manu Lama o al propio Astralaga, que se dirigieron al público de El Sardinero al confirmarse el empate a dos con diversos gestos.

Está por ver si Antiviolencia establece algún tipo de sanción al respecto por tales hechos.