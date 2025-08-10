Karyl y el «cosquilleo» de ser del Granada en Chile

El granadinismo late fuerte al otro lado del Pacífico. Ejemplos de ello son casos como el de Santiago, aquel joven de la ciudad argentina de ... Tucumán que cumplió su sueño de conocer Los Cármenes la pasada temporada. También el de Karyl, chileno y rojiblanco a partes iguales que por fin pudo pisar el templo del Zaidín tras años de intentos frustrados.

Este joven de 30 años visitó el estadio por primera vez durante el trofeo de presentación del Granada ante el Al Ain. Un deseo que viene de lejos. «Vengo a Granada todos los años a partir de la pandemia a visitar a mi hermana, que se mudó primero a Las Gabias y ahora a Ogíjares. No sé cómo, pero me enganché al equipo y lo sigo desde entonces en casa», explicó el propio Karyl Silva a IDEAL.

Asevera haber sufrido como el que más las dos campañas pasadas, descenso y no ascenso mediante. «Le cogí cariño al Granada por la ciudad y por sus aficionados, a los que seguí por las redes sociales. Lo que me gusta de ellos es que no abandonan a su club por mal que esté. En cierto modo me recuerda al Universidad Católica, mi equipo de mi país. Lo pasamos mal como el Granada», afirmó.

Acerca del trofeo, «no fue el mejor espectáculo. Parece que viene una temporada complicada por delante. Creo que hacen falta refuerzos. Aún así, espero poder conseguir entrada para el partido con el Deportivo. Llevaba queriendo venir desde hace años, pero nunca quedaban localidades. Por fin lo logré. Sentí ese cosquilleo nada más entrar. Como la ilusión de un niño pequeño», añadió. Sueño cumplido.